Cornejo "lamentó" el paro de Judiciales y pidió al gremio que no presione a los empleados

judiciales poder judicial paro.jpg Judiciales extendieron el paro por una semana más.

Cornejo comprendió que existe un "malestar razonable por la distorsión que hay entre los salarios de los jueces y los salarios de los empleados" pero, dijo, eso "escapa" al gobierno provincial.

Alfredo Cornejo planteó la necesidad de una reforma estructural respecto de los salarios judiciales

Entendiendo el reclamo de los trabajadores judiciales de la gran brecha existente entre sus salarios y los de los jueces, Cornejo explicó que se da porque los magistrados están atados a una acordada nacional sobre los salarios de los jueces federales; y en cambio, los empleados deben paritar con el Ejecutivo provincial.

"Quizás hay que pensar en una solución estructural para el futuro", analizó Cornejo.

El cambio iría hacia una autarquía judicial total, es decir, "si reciben el 4% del presupuesto, bueno, ellos (la Corte) ven qué es lo que hacen con ese 4%. Que lo maneje toda la Corte y que parite la Corte".

Pero volviendo al conflicto salarial actual, Cornejo expresó que en particular hay uno de los gremios al que se le ha hecho más de una oferta formal con puntos referidos al ítem productividad; "y el dirigente del gremio dijo que sí pero quería otras cosas".

Y aseguró: "Yo no sé por qué no aceptó esa propuesta si estaba de acuerdo. Entonces tensionan y tensionan la negociación inútilmente, ¿no? Porque tarde o temprano esto se va a resolver a favor de la administración del servicio de Justicia".

En ese sentido, Cornejo adelantó que si el paro demanda más tiempo el Gobierno se va a ver obligado a dictar la conciliación obligatoria.

Y dio otro mensaje al sindicato: "La mayoría de la gente va y marca y está en la atención al público. Salvo los temas penales de audiencias, no han resentido fuertemente la atención, con lo cual me parece que la tarea del gremio debería ser no presionar a sus empleados por el paro, sino que los dirigentes sindicales deben establecer una negociación más seria y solvente con el Gobierno, como han hecho el 100% de los gremios estatales".