Cornejo inauguró en Las Heras un reservorio de agua 3 veces más grande que el lago del Parque

irrigacion canal hijuela estéban las heras lavalle obra riego 2.jpg Indicaron que el Sistema de Riego Hijuela Esteban, en Las Heras casi en el límite con Lavalle, es casi 3 veces más grande que el lago del parque San Martín.

►TE PUEDE INTERESAR: Janina Ortiz quedó a un paso de perder su banca y acusó a los diputados de condenarla sin pruebas



Marinelli explicó que para quien tiene una chacra y necesita regar muchas veces con poca agua, y un productor que tiene viña o frutales y tiene que regar menos veces con más agua, "el reservorio sirve para evitar que a todos les llegue el agua a la misma hora y la misma cantidad que no les hace falta. Esto es más útil, se aprovecha mucho mejor y a futuro, cuando tengamos menos agua, esa manera de regar hace que tengamos más eficiencia".

"Son 200 productores, la mayoría pequeños que tienen unas 2.700 hectáreas con derecho, de las cuales unas 1.500 se están regando", agregó el titular de Irrigación.

Indicó que en San Rafael hay un reservorio de agua más chico que es utilizado por la Asociación Argentina de Kayak para entrenar ya que les queda muy cerca, "veremos si acá existe alguna organización de Kayak o remo que lo puedan aprovechar con ese fin recreativo de la mano de la Inspección de Cauces, quien va a administrar esta obra".

Embed

El gobernador destacó la obra para cuidar el agua

"En esta zona costó muchísimo organizar el riego, la producción, la agricultura, crear riquezas. Hoy Mendoza, como todas las zonas áridas, tiene problemas de agua y tiene que hacer un enorme esfuerzo para hacer más eficiente la cantidad de agua", expresó Alfredo Cornejo en la inauguración del canal Hijuela Esteban.

"Pero Mendoza es más eficiente en su agua, lo probamos en el litigio que tenemos con La Pampa en la Corte, mucho más eficiente que hace 10 años. Cuidamos mucho más el agua, hay una inversión sostenida en el tiempo en zonas muy áridas para trasladar el agua hasta ese lugar y todo esto lo hacemos en un contexto de recesión económica", dijo el gobernador y agregó: "El país hace 12 años que no crece, 13 años que tiene el mismo producto bruto interno, que crea la misma riqueza y sin embargo no paramos de hacer obras de este tipo".

irrigacion canal hijuela estéban las heras lavalle obra riego 5.jpg El gobernador Alfredo Cornejo con el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, acompañados por la subsecretaria de Infraestructura Marité Badui y el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti.

►TE PUEDE INTERESAR: Hubo reuniones de último minuto con empresarios y la Ley Minera se encamina a tener dictamen



"Es cierto que hay una cuota de los regantes en esta obra, pero la verdad es que la principal fuente de financiamiento son organismos internacionales y el presupuesto provincial. Y el presupuesto provincial por las restricciones económicas cada vez es menor lo que tenemos para poner, pero la prioridad estuvo en el agua en todo este tiempo".

Agregó: "Cuando uno ve los indicadores de inversiones públicas, lo tuvieron el agua y su eficiencia y distribución, y tenemos que seguir haciéndolo porque sin dudas con el cambio climático vamos a tener dificultades de agua, y cuidarla y hacerla más eficiente va a ser la gran política de Estado. Y hacerle comprender a la ciudadanía, a los que no viven de la producción pero viven de cuestiones colaterales de ella, hacerles comprender que si no medimos el consumo y no lo hacemos más eficiente tendremos dificultades mayores a las que ya tenemos".

Cornejo sosotuvo: "Es una obra importante de monto alto que tiene una transferencia social inmensa que el mercado no lo iba a hacer, lo está haciendo el Estado provincial, pero el mercado es el que va a comprar".

irrigacion canal hijuela estéban las heras lavalle obra riego 6.jpg Con el reservorio se riegan más de 1.500 hectáreas de fincas con producción.

Alegría en puesteros de la zona

Daniel contó que cuando se jubiló su sueño era comprar una finca y trabajar en ella. Fue al embalse junto a su nieto y expresó: "Para nosotros es algo impresionante y muy lindo. No esperábamos que fuera tan grande".

"Lo que era un canal de tierra y un cañaveral que costaba un montón que llegara el agua a la finca y ahora con esta obra es suficiente. Regamos sobrado y antes me tenía que quedar en las noches para hacerla llegar hasta el fondo de la finca. Ahora en una hora ya se riega todo", señaló el hombre.