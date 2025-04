Cornejo festejó que Pullaro venciera a los libertarios en Santa Fe y proyectó qué podría pasar en Mendoza

El mandatario mendocino le dio el protagonismo a su par santafesino, pero también puso el foco en el triunfo del radicalismo como partido, como gran intérprete de los cambios que exige el electorado y como ejecutor de las transformaciones.

Tuit Cornejo por Pullaro.JPG

En ese sentido, y en diálogo con Radio Nihuil, Cornejo analizó la situación y dejó un mensaje sobre el futuro inmediato de Mendoza, siempre en tono electoral. "Me gustaría un acuerdo con la Libertad Avanza, ya lo he chicho. Tenemos buenas razones para ir juntos, como las económicas, pero también algunas diferencias. Está todo abierto. Tiene mucho que ver la economía, si el gobierno nacional no gana las próximas elecciones, los mendocinos estaremos en problemas".