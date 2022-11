Cornejo dijo que si Sagasti "se moviera", podría convencer a Cristina de frenar el Alcohol Cero

Y acto seguido, profundizó sobre su propia incidencia en asuntos nacionales relacionados con la provincia. Marcó aquella escalada de tensión cuando estuvo a punto de tratarse un impuesto al vino que llevaba la alícuota hacia el 10% y terminó quedando en cero. En ese entonces (noviembre del 2017) el radical acudió con Martín Kerchner, que era su ministro de Economía, a una reunión en Buenos Aires y regresó con el anuncio de que el gravamen no se implementaría.

macri y cornejo archivo presidencia (2).JPG "Frenar el impuesto al vino me trajo conflictos con Macri", aseguró Cornejo.

“Yo frené el impuesto al vino. Eso fue durante el gobierno de Macri y nos significó tener peleas. Además, me asocié con un opositor como el gobernador de San Juan -por el peronista Sergio Uñac- y lo conseguimos. No es que fue un berrinche para la tribuna y nada más", se jactó. "Eso se suma a que le sacamos 1.023 millones de dólares al Gobierno nacional. Dinero que hoy está trabado por la gestión de Alberto Fernández, y en un momento en que la Argentina, precisamente, necesita dólares", se quejó, en relación a los fondos para Portezuelo del Viento.

Golpes a Carignano, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial: "Tiene atrasadas las estadísticas"

"Hay que mirar los números para hablar de alcohol al volante. Lamentablemente, la Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene atrasadas las estadísticas", siguió el senador. "Pero Mendoza ha bajado sus accidentes en gran porcentaje; mientras que Córdoba, la ciudad de Santa Fe, Salta y Jujuy también los han bajado, pero a la mitad del ritmo con que lo ha hecho nuestra provincia. Y ellos tienen leyes de tolerancia cero", graficó.

La crítica no se quedó allí, porque minutos después apuntó a una supuesta falta de controles en las calles y deslizó que hay más discurso que acciones precisas para acabar con el problema: "Si alguna vez, a alguien de los que nos están escuchando, lo han controlado en una ruta nacional, yo lo aplaudo. Lo felicito. Porque hacen las leyes, pero no las controlan; porque es más importante el relato y el discuso que los hechos. Cuando el Estado no tiene capacidad ni liderazgo para hacer controles, de nada sirve sacar decretos o leyes. Acá los problemas son de gestión, y no de legislación", sentenció.

alcohol cero al volante.jpg Para el senador, faltan controles en las calles.

En ese sentido, Cornejo se sumó al reclamo que vienen haciendo desde la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y desde distintas cámaras empresarias ligadas al mundo del vino. Remarcó un fundamento que viene dándose bastante seguido, y es que otras potencias vitícolas a nivel mundial mantienen el 0,5 como límite: es el caso, por ejemplo, de Francia, Italia, España y Portugal. Todos ellos, de centenaria tradición en ese rubro.

"Sancionan un proyecto demagogo, pero que no va a tener efectos prácticos, por la falta de controles. O mejor dicho, el único efecto práctico que tendrá será afectar a la industria. Ningún país del mundo, de los que somos vitivinícolas, tiene alcohol cero. Y nosotros lo vamos a poner por pura demagogia", redondeó.

