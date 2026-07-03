Cornejo destacó la colocación de las primeras vigas del puente Luján-Perdriel, obra que alcanzó el 32,2%

El megaoperativo para instalar 65 vigas en el nuevo puente Luján-Perdriel. Foto: Prensa de Gobierno

Un giro de 128 años en la conectividad del sur

La importancia política y social de este proyecto radica en la obsolescencia de la infraestructura actual. La nueva obra reemplazará las severas limitaciones del histórico puente de hierro circundante -construido hace 128 años, en 1898- y evitará la necesidad de desvíos obligatorios por la Ruta Nacional 40.

A diferencia de la antigua estructura, el nuevo puente contará con una calzada de 14 metros de ancho, dividida en una vía de doble circulación de 7 metros y banquinas de 3,5 metros a cada lado, además de iluminación led, señalización vertical, demarcación horizontal y defensas tipo New Jersey en ambos márgenes.

Esta ampliación permitirá, por primera vez en la zona, un flujo mixto seguro y eficiente que incluirá vehículos livianos, transporte de carga pesada y colectivos. Una vez habilitado el nuevo paso, el puente histórico no será demolido, sino que se preservará exclusivamente para uso peatonal.

La obra demandará una inversión de $10.834 millones. Sin embargo, el Gobierno calcula que este monto será recuperado íntegramente en los próximos 15 años gracias al ahorro en los costos operativos del transporte público, ya que las líneas de colectivos dejarán de realizar los extensos desvíos que hoy se ven obligadas a hacer por la Ruta 40 para cruzar el río Mendoza.

La obra en el nuevo puente de Luján-Perdriel demandará una inversión de $10.834 millones financiada con el Fondo del Resarcimiento. Foto: Prensa de Gobierno

Logística de alta complejidad y plazos de entrega de la obra en Luján de Cuyo

Los detalles técnicos y el despliegue civil en la zona reflejan la magnitud de las tareas. Hasta el momento, los equipos han completado la colocación de 40 pilotes o columnas de 11,4 metros de longitud, de los cuales 10 metros se encuentran enterrados bajo la superficie para consolidar los cimientos del tablero del puente.

La comitiva oficial estuvo integrada además por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, y el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Osvaldo Romagnoli.

El ministro Natalio Mema enfatizó que este proyecto se inscribe dentro de una planificación orientada a transformar la realidad de las comunidades con soluciones concretas, facilitando también el acceso rápido de servicios de emergencia como ambulancias y bomberos, y disminuyendo costos logísticos para las empresas locales.

Por su parte, Badui calificó el montaje de las vigas de gran porte como un hito técnico de alta complejidad que exige una coordinación precisa debido al peso de las piezas y el uso de grúas de gran capacidad.

Los trabajos en el terreno comenzaron en noviembre del 2025 a través de un contratista privado que resultó adjudicatario mediante licitación pública. Aunque la expectativa general para la consolidación total de la infraestructura en el área metropolitana apunta a fines del próximo año, las proyecciones oficiales estiman que el puente quedará finalizado y completamente habilitado al tránsito en julio del 2027.