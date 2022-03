Cornejo coincidió con Anabel: "Si no se cambia el rumbo, con el acuerdo no se va a detener la inflación"

Cornejo adelantó el voto a favor aunque criticó el ajuste a la clase media y advirtió que "de no cambiar el rumbo, con este acuerdo no se va a detener la inflación por sí mismo, no van a crear condiciones de inversión, no vamos a crecer, vamos a tener problemas de precios, probablemente problemas de desabastecimiento... aunque tengamos acuerdo con el Fondo, también puede haber corridas bancarias".