En las ocho páginas difundidas por los trece senadores del Frente de Todos que no acompañaron el proyecto del presidente Alberto Fernández se dijo que "esta artificial encrucijada a las que nos pretenden someter, de aceptarse, se transformaría en la derrota no solo del pueblo, que sufrirá las consecuencias de este pacto, sino que, además, se transformaría en la dolorosa derrota de la política ..., que no estamos dispuestos a aceptar".