Cornejo calificó de irresponsables a Alberto y a Cristina, en medio de la incertidumbre económica

"Esto que pasa -comenzó diciendo el ex gobernador- es una situación triste y lamentable producto del desorden político originado por el Gobierno, por las peleas de Alberto y Cristina y también por el desorden de la macrocenomía ya que nunca se tomaron medidas profesionales, solventes y técnicas sensatas".

"El Gobierno está cometiendo actos de irresponsabilidad y lo único que genera es una incertidumbre permanente. Ha generado millones de problemas adicionales a los que ya traía" "El Gobierno está cometiendo actos de irresponsabilidad y lo único que genera es una incertidumbre permanente. Ha generado millones de problemas adicionales a los que ya traía"

"Atisbo" de plan económico

Cornejo1.JPG Alfredo Cornejo fue entrevistado en Canal 7.

El ex gobernador continuó con que "nunca han sostenido un plan económico. Desde la pandemia vienen así. Aquí lo único que hay es un atisbo de plan económico, que es el que negoció Guzmán con el FMI, con tres puntos básicos: reducir el déficit, agrandar las reservas y dejar de emitir".

"Ese atisbo de plan no se debe hacer bruscamente pero lo cierto es que nada se cumplió, ni siquiera ese atisbo de plan", añadió.

El referente de la UCR arremetió luego: "Este cimbronazo del cambio de ministro se produce en medio de las barbaridades que dijo el Presidente de que el país está creciendo económicamente. ¿En qué país del mundo cambian al ministro de Economía cuando hay crecimiento?".

Enseguida Cornejo se refirió a la vicepresidenta, el objetivo proferido de sus críticas, al menos en redes sociales: "Los embates de Cristina a su propio gobierno, al que ella construyó, acrecentarán los problemas y tendremos indicadores negativos".

"En el Senado, el jueves, mientras pasa todo lo que pasa, Cristina va a poner a votación la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, de 5 miembros a 25. Y lo va a hacer en medio de este clima de incertidumbre" "En el Senado, el jueves, mientras pasa todo lo que pasa, Cristina va a poner a votación la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, de 5 miembros a 25. Y lo va a hacer en medio de este clima de incertidumbre"

De la nueva ministra Silvina Batakis, el legislador radical dijo que "no la conozco en profundidad, pero aquí no se trata de cambiar nombres. Esté quien esté no habrá buenos resultados si se apartan del atisbo de plan que acordaron con el Fondo Monetario y si es así, en septiembre u octubre estaremos hablando otra vez de defalut y del dólar por la nubes, que en realidad ya se fue a las nubes".

