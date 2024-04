Cooperativas de Las Heras: el fiscal citó a Oyhenart para que amplíe su indagatoria

►TE PUEDE INTERESAR: El Tribunal del juicio volvió a emitir un fallo sosteniendo la detención de Walter Bento

Osvaldo Oyhenart.jpg Osvaldo Oyhenart, principal acusado en la causa que investiga corrupción en cooperativas de Las Heras.

La acusación a Oyhenart

La causa que tiene entre los imputados al ex intendente de Las Heras Daniel Orozco y, que involucra en la investigación a su cónyuge Janina Ortiz, comenzó a raiz de un audio en el que el exsubsecretario de Políticas Sociales asegura que en una cooperativa que él manejaba podía hacer nombramientos. En la imputación, el Ministerio Público sostiene la acusación afirmando que "en virtud de las distintas acciones desplegadas por los imputados, lograron percibir de las arcas del Municipio de Las Heras la suma total de $ 35.511.386,14, sumas estas que ingresaron a la cuenta bancaria de Banco Supervielle de titularidad de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Ltda, y que lejos de ser administrada por y en favor de los verdaderos integrantes de dicha cooperativa, fue utilizada y administrada por los sindicados en su favor y el de terceras personas".

Esas acusaciones son las que ahora el fiscal Tichelli -que quedó a cargo del caso- buscará probar.

En su momento, Osvaldo Oyhenart declaró ante el fiscal Flavio D'Amore con Luis Romano como abogado. Ahora, pidió sentarse frente a Tichelli, que tomó la causa, con la nueva defensa del penalista Ríos.

En el acta de imputación formal de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, fiscalía de Instrucción Nº 7, que se concretó en noviembre del año pasado reza además: "El intendente -Mario Daniel Orozco-, la Secretaria de Gobierno -Janina Ortíz Occhionero- el Jefe de Licencias de Conducir -Hernán Matías Mostaccio-, el Director de Compras y Suministros -Mauricio Rafael Valle-, el Sub Secretario de Políticas Sociales -Osvaldo Alberto Oyhenart-, el Secretario de Hacienda –Carlos Arturo Nofal-, el Director de Asuntos Legales –Mauro Sebastián Homan-, el agente contratado -Juan Pablo Pandolfi-, el ex Sub Director de Contaduría Daniel Germán Herrera, todos ellos con la participación necesaria de Adrián Alejandro Pérez (a) 'Moco' ; orquestaron mediante el direccionamiento de las licitaciones públicas N° 1.112 - 1.127 y las contrataciones directas N° 3.086 y 3.101, el empleo de una cooperativa de trabajo radicada en el Departamento de Las Heras para realizar limpieza de calles y espacios públicos, que en los hechos tenía por fin hacerse del pago de recursos dinerarios del municipio por servicios que no serían prestados en las condiciones pactadas".

Y que esa maniobra fue llevada a cabo mediante la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Ltda., constituida bajo el programa Las Heras Verde, que se encontraba inactiva. De esa cooperativa, según la denuncia, "los sindicados se valieron y utilizaron para acceder a las distintas licitaciones públicas y contrataciones directas promovidas y direccionadas para su exclusivo beneficio".

Conferencia noviembre Daniel Orozco- Las Heras (6).jpeg Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

La fiscalía sospecha que el exintendente ordenó la maniobra, "solicitando a los funcionarios Pandolfi y Mostaccio que regularizaran la cooperativa de trabajo Manos a la Obra Ltda, de manera que esta pudiera participar de licitaciones, contrataciones directas y/o el posible otorgamiento de subsidios, circunstancia por lo cual estos coordinaron y gestionaron las distintas inscripciones, altas y autorizaciones de la cooperativa antes señalada y las de su presidente Adrián Alejandro Pérez (un indigente), ante organismos públicos como INAES, AFIP y ATM, todo a espaldas de sus verdaderos integrantes cooperativistas".

Dice la causa además, "posteriormente, mediante el accionar directo del subsecretario de Políticas Sociales Osvaldo Oyhenart, y bajo el pretexto de reforzar el servicio de limpieza departamental, potenciar políticas de inclusión-contención social, trabajo remunerado y digno para personas vulnerables de Las Heras, dieron origen a cuatro procesos administrativos licitatorios y de contratación directa que fueron direccionados y utilizados para que la cooperativa antes nombrada accediera a los mismos y así hacerse de distintas sumas de dinero".

Janina Ortiz.jpg Janina Ortiz fue suspendida como diputada provincial a raiz de las causas que tiene pendiente en la Justicia penal.

Nuevas pruebas en la causa de las cooperativas de Las Heras

La semana pasada el fiscal Juan Tichelli ordenó una inspección ocular en la Municipalidad de Las Heras. Se llevó a cabo el jueves pasado con la presencia del fiscal Alejandro Iturbide. También estuvieron abogados de las partes y testigos de la causa.

Según se filtró tras la inspección, los funcionarios judiciales ingresaron a la Intendencia, a Gobierno, Contaduría y a Hacienda.