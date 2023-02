Convocaron a una movilización para pedir que se suspenda el reconocimiento de tierras a mapuches en Mendoza

El mensaje al que se refirió quedó colgado cerca de las 15 en su perfil de esa red social. Allí, el empresario -cercano a algunos referentes que han incursionado en política como Mauricio Badaloni- expresó que quería concentrar a la mayor cantidad de gente posible en Pareditas, San Carlos, y desde allí partir rumbo al centro de Malargüe. Horas después, su invitación ya tenía más de 16 mil visualizaciones y varios comentarios apoyando la idea.

"Pacífica, sin banderas políticas, solo los colores de Argentina, para pedirle a Alberto Fernández que retrotraiga la entrega de tierra a falsos mapuches. ¿Quien se suma? Sábado 18 de febrero a las 10 am", puntualizó. Este lunes, explicó que se decidió ese horario para darle tiempo de arribar al Valle de Uco a quienes viven en el Gran Mendoza. La concentración se haría en el cruce de la Ruta Nacional 40.

Según explicó, la propuesta "no es en contra de nadie", sino a favor de la propiedad privada. Dijo que el antecedente que puede quedar en la provincia puede tener graves consecuencias, porque abrirá la puerta a que, en el futuro, otras comunidades -pretendida o efectivamente descendientes de pueblos indígenas- quieran reclamar tierras en otros departamentos mendocinos.

"Queremos que se de marcha atrás con esto. Puede ser catastrófico; encima que la provincia ya viene mal de empleo y con algunas otras complicaciones, esto podría realmente ser muy negativo para nosotros, y eso es lo que motiva nuestra convocatoria", aseguró. Al convite ya respondieron algunas figuras y, de acuerdo a lo dicho por Vavrik, varios terratenientes y empresarios de todo el ámbito local.

Los comentarios al pie del tuit agregaron otras posibilidades, como "hacerla, pero en la Ciudad, que ahí sí va a molestar" o "armarla, pero que no sea pacíficamente, porque no sirve para nada".

Vavrik es un nombre mencionado por dirigentes del Pro y del resto del oficialismo como posible candidato en las próximas elecciones, sea pretendiendo ser intendente de General Alvear o buscando otro espacio en la arena política. También se lo menciona junto a parte de lo que fue Cambia Ya (que jugó la interna de Cambia Mendoza) en las legislativas del 2021. Sin embargo, aclara que eso no tiñe de política a su reclamo.

"Yo trabajo hace mucho con Mauricio Badaloni. No voy a negar que estoy en su equipo y que nos interesa generar un cambio que pueda perfilar Mendoza hacia lo que queremos y soñamos; pero en este caso hay que ponerse una única camiseta. Sacarse cualquier tipo de color, porque esto nos puede jugar en contra a cualquiera de nosotros. El llamado es para todos, sean del partido que sean", contestó sobre el tema.

Aztecas, sioux y el "verdadero" motivo de Nación para el reconocimiento

Según el empresario, el reconocimiento de las casi 30 mil hectáreas tienen que ver con el malestar político que hay entre la provincia y el Gobierno nacional que encabeza Alberto Fernández. Aseguró que "el orden y la institucionalidad de Mendoza molestan a la Casa Rosada" y que eso motiva, entre otras cosas, decisiones como las que se tomaron en los últimos diez días. Además, descree de que las resoluciones sean correctas.

"Yo no soy especialista en historia, por eso no me siento capacitado para expresar una opinión concreta acerca de si esa gente habitó o no la provincia. Lo que sí puedo hacer es hablar es a partir de lo que uno escucha y lee. En ese caso sí a historiadores y profesionales formados en la materia. Y de acuerdo a esas precisiones, la verdad es que, que un mapuche reclame tierras acá es lo mismo a que reclame un azteca o un indio sioux", ironizó. "No son originarios".

Además del mencionado Badaloni, otras figuras de la política ya se han sumado a la iniciativa. Entre ellos, el ex diputado y candidato por el Partido Federal Gustavo Majstruk, recientemente recuperado de un accidente cerebro vascular. A ellos se agregó gente del agro y es probable que puedan incorporarse otras figuras del oficialismo mendocino, incluyendo al PRO disidente (es decir, alejado del líder Omar De Marchi).

Cómo sigue el asunto mapuche en la Justicia mendocina

La “entrega” de tierras (que no es tal, ya que, por ahora, se trata sólo de un reconocimiento a los conjuntos que afirman descender de araucanos) se dio en dos etapas. La primera fue conocida el viernes 27 de enero, cuando una resolución confirmó que se les confería pertenencia a supuestos mapuches en el Lof El Sosneado, de San Rafael, y en el Lof Suyai Levfv, en General Alvear. La zona delimitada en el primero es de 23.370 hectáreas, y en el segundo, únicamente de 3.500 metros.

Sin embargo, una semana después se conoció que también se había reconocido, desde el mismo INAI, a los habitantes del Lof Limay Kurref, en la zona malargüina de Los Molles. Esta vez, se trató de 4.477 hectáreas y fueron para una comunidad que –a diferencia de las dos mencionadas anteriormente- sí tiene personería jurídica. Por las leyes vigentes, esto es clave para una posible petición de que les cedan efectivamente el territorio.

Apenas tres días después de los primeros anuncios, el gobernador Rodolfo Suarez aseguró que ya había iniciado tareas para que Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno les brindaran el apoyo necesario y así judicializar el tema. Se presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte del que todavía no hay novedades de peso.

