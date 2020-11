Contracara: la UCR le aprobó endeudamiento al PJ de Maipú

Mauricio Pinti.jpg

"Nosotros acompañamos y no somos demagogos. Es coherente sostener el mismo planteo que hacía el gobernador Suarez en el pedido de endeudamiento del presupuesto 2021: en tiempos de pandemia y con una situación económica nacional muy mala y sin un norte, es necesario avanzar con obras que generen empleo genuino, por eso votamos a favor", confirmó el presidente del bloque radical, Mauricio Pinti.

En su pauta presupuestaria de $4.144 millones, Matías Stevanato pidió endeudarse en $400 millones. Ese monto se repartirá en $200 millones para obras públicas en distintos distritos y zonas de Maipú, $150 millones para biens de capital, como son maquinarias y rodades y $50 millones para tecnificar el Estado comunal.

Con ese objetivo elevó su pedido al HCD hace dos semanas, sabiendo que para aprobar el endeudamiento necesitaba de la UCE, ya que el PJ cuenta con el bloque mayoritario de 6 concejales, la UCR tiene 5 y se completa el concejo con un edil del FIT. Finalmente el PJ y la UCR en su totalidad aprobaron el presupuesto, sólo votó en contra el FIT.

"Si bien aprobamos que se concreten las obras, porque entendemos que es lo que necesita el maipucino, hay algunas que no se van a poder concretar porque dependían de obras provinciales que ahora no se harán. Por ejemplo la red cloacal de San Roque requiere de la remodelación de la Planta de Palmira, que ahora no se va a terminar porque no está el financiamiento que se necesita", concluyó Pinti.