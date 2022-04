Con la Fundación Pensar, el PRO aterriza en dos municipios peronistas pensando en el 2023

En ese camino, se irán identificando perfiles para construir futuros dirigentes políticos a corto y largo plazo.

Esa tarea comenzará con todo este jueves 7 de abril cuando el PRO, a través de la Fundación Pensar, se instale en San Rafael, departamento hoy liderado por el peronismo y en el que en 2019 el partido no presentó precandidatos. La misma tarea se hará al día siguiente en Tunuyán, municipio en el que tampoco el PRO tuvo representantes hace 3 años.

"Luján de Cuyo (único departamento gobernado por el PRO) nos da el ejemplo de que se pueden generar buenos equipos para transformar y eso da esperanzas de cambio", aporta Vicchi en diálogo con Diario UNO desde su oficina de la nueva sede.

El objetivo, dice el senador electo, es "llevar ese modelo a otros departamentos" y el trabajo de la Fundación Pensar es ser el semillero del PRO, que busca tener una plataforma en todos los departamentos de la Provincia para jugar fuerte en la interna de Cambia Mendoza en la que, en un principio, Omar De Marchi irá como precandidato a gobernador.

"Estamos en esa etapa de construcción y ampliación de referentes, sumando gente reconocida a nivel departamental", dice el presidente de la Fundación Pensar argumentando con esa frase la iniciativa de arrancar con las reuniones en el Sur en la sede de la Cámara de Comercio de San Rafael.

El armado del PRO y la Fundación Pensar en los departamentos

Mientras diagraman en conjunto el plan 2030 para Mendoza, de la mano de la fundación, el partido de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich busca "entrar" y asentarse en todos los municipios de Mendoza partiendo de la participación ciudadana.

Para hacerlo, han "dividido" la Provincia en seis regiones que comparten características: Norte (Lavalle y Las Heras); Metropolitana central (Ciudad, Guaymallén y Godoy Cruz); Metropolitana Sur (Luján de Cuyo y parte de Maipú); Este (parte de Maipú, La Paz, Santa Rosa, Junín, San Martín, Rivadavia); Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato y San Carlos); y Sur (San Rafael, Alvear y Malargüe).

En cada una de ellas, y en cada muncipio en particular, el objetivo es trabajar inquietudes comunes para hallar soluciones y, desde la política, intentar solucionarlas.

De ahí que en la Fundación, los diputados y senadores que el PRO tendrá en la Legislatura provincial a partir del 1 de mayo encontrarán problemáticas y posibles soluciones en las que podrán basar sus proyectos. "Hoy vamos a tener un montón de legisladores, entonces tenemos cómo bajarlo y que no quede en algo teórico", dice Vicchi, que justamente ocupará una banca en la Cámara Alta.

fundacion pensar sede ciudad mendoza.jpg Nueva sede del PRO y de la Fundación Pensar, en la calle España, a pasos de la peatonal.

"No sabemos escuchar y enriquecer nuestras ideas y ése es un cambio que tenemos que hacer como sociedad para poder potenciarnos", explica Vicchi que intentará, a partir de la Fundación, llevar esa premisa también a la política: "Creo que pasa por un tema de soberbia no aceptar opiniones que no sean las nuestras y eso hay que cambiarlo".

En el PRO han vivido en carne propia esa realidad. Si bien la alianza electoral con Cambia Mendoza se mantiene gracias a ejes comunes, lo cierto es que el radicalismo gobierna en la Provincia sin su aliado, al que no suele escuchar a la hora de los debates institucionales.

"Los ejes centrales son los que mantienen la unidad", cree Vicchi, que además de presidir la Fundación Pensar, también ejerce la abogacía. "Está bien que existan disidencias o cuestionamientos sobre temas puntuales porque eso también enriquece y opinar distinto no es romper una alianza", aclara.

"Es legítimo que cada uno tenga su modo y eso no quiere decir que algo se vaya a romper", agrega y tira un palo encubierto: "Enojarse porque se plantee una diferente opinión es tener demasiada susceptibilidad".

El PRO busca hacerse fuerte en San Rafael y Tunuyán

Los dos primeros municipios a los que llegará la Fundación Pensar serán San Rafael y Tunuyán y el siguiente destino, aunque sin fecha confirmada, será el Este. Las regiones que llaman Mendoza Norte, Centro y Sur se aglutinarán en la nueva sede central, que cuenta con una amplia sala para reuniones.

"En San Rafael comenzaremos el trabajo de identificación de perfiles", explica Vicchi. "La diferencia que marca el llegar con una Fundación que elabora políticas públicas es que es mucho más amable que un partido político", y a la vez, al estar vinculada con la política, que es la única forma de cambiar la realidad, acaba siendo la "herramienta perfecta".

"Hay mucha gente que se desilusiona muy rápido de la política", reconoce y de ahí que la idea es abrir espacios para gente con buenas ideas y valores.

En cada presentación departamental, la Fundación Pensar trabajará seis ejes, los llamados "4+2": seguridad, salud, educación y económico-productivo como bases. Y dos que son transversales: la modernización del Estado y el triple impacto.

En zonas como el Sur, el Valle de Uco y el Este de Mendoza se trabajarán teniendo en cuenta características como el agro, la industria, el comercio y el turismo.

Uno de los objetivos centrales de la Fundación y del PRO en su proyecto de gobierno (municipal, provincial y nacional) es, por ejemplo, "facilitar desde el Estado la generación de empleo y la producción, de la mano de la tecnología y la innovación".

Acompañada, dice Vicchi, de la baja de la carga impositiva: "Si hacés una baja de impuestos a nivel nacional y provincial que pueda generar que gente que no está en el sistema, entre, al final vas a terminar recaudando más y no vas a estar asfixiando a quienes contribuyen habitualmente".

"Nos interesa cambiar, mejorar la calidad de vida de los mendocinos y recuperar también la visión de provincia. Tenemos que volver a proyectar a Mendoza de acá a muchos años y trabajar en pos de ese horizonte", dice el legislador electo anticipando el proyeco a largo plazo que presentarán en público este año junto a la plataforma del PRO.