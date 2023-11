Con Cornejo y Suarez de anfitriones se reúne la liga de gobernadores de JxC en la Casa de Mendoza

►TE PUEDE INTERESAR: El cornejista Martín Kerchner fue designado presidente provisional del nuevo Senado provincial

Casa de Mendoza.JPG La Casa de Mendoza, en calle Callao, de Capital Federal, será sede del encuentro de los gobernadores.

La liga de gobernadores, en busca de acuerdos

Si bien en el Congreso el interbloque de JxC está quebrado y la Coalición Cívica anunció su alejamiento, la liga de gobernadores del espacio busca subsistir y en el cónclave de este miércoles intentará encontrar puntos de acuerdo.

Estarán presentes el gobernador electo de Mendoza y anfitrión, Alfredo Cornejo; el de Corrientes, Gustavo Valdés; el de Jujuy, Gerardo Morales; y los electos de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Chubut, Ignacio Torres; de Jujuy, Carlos Sadir; de Chaco, Leandro Zdero; de San Juan, Marcelo Orrego; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de San Luis, Claudio Poggi.

De este grupo, Cornejo y Valdés se mostraron más cerca de Bullrich y de su alianza con Milei antes de la segunda vuelta, en tanto que el jefe del radicalismo, Gerardo Morales, rechazó ese pacto y lanzó duras críticas a la postulación del libertario.

Días antes del balotaje en el que fue elegido presidente Milei, los gobernadores de JxC se reunieron en la Casa de Corrientes y emitieron un comunicado en el que plantearon la "neutralidad" entre el candidato libertario y el postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

"Nuestro deber en este momento no es determinar quién será el próximo presidente, sino reafirmar los valores fundacionales de Juntos por el Cambio, constituyéndonos como la principal oposición en el Congreso con la mayor presencia territorial en el país, dedicada a proteger las instituciones y supervisar al gobierno que resulte electo el próximo 19 de noviembre", indicaron en aquel texto.

El encuentro no será de todo Juntos por el Cambio, como en otras oportunidades. Esta vez los convocados serán sólo mandatarios provinciales, dando poder a la mencionada liga, de la que se aguarda que tome el control o al menos cierta parte del liderazgo en el futuro inmediato de los ex Cambiemos. Eso quiere decir que no están invitados ni Patricia Bullrich ni Mauricio Macri. Tampoco Luis Petri, una de las figuras en ascenso que tiene el espacio.

