Pero no hay que dilatarlas más en el tiempo y no sólo por la cercanía de las elecciones del próximo año. Los contadores del tercer piso apuntan que el dólar se devalúa y la inflación en el mundo es del 8% anual, con lo cual si debieran esperar otros 3 años que sería lo que tardan esos nuevos estudios ambientales para Portezuelo, sin hacer nada con ese dinero, Mendoza podría perder 240 millones de dólares, de aquellos 1.023 millones que sería el total de la presa proyectada en Malargüe. Con ese razonamiento pretenden presionar desde lo político.

portezuelo.jpg

"No esperen ninguna obra populista, no estamos buscando que digan miren las obras que hizo Suarez", aseguran los laderos del gobernador que intentan restarle repercusión electoral a ese plan de obras que delinean y que claramente promocionarán en el futuro. "No estamos planeando un estadio del parque. Eso que ahora vale $3.000 millones y no sirve, ese es el faro al que no hay que ir", remarcan en contraposición de la megaobra que fue el caballito de batalla de la gestión de Paco Pérez.

Si bien son reticentes a enumerar las obras públicas que resaltará Suarez en la Casa de las Leyes, trascendió que mostrará las bondades de la obra de la línea energética de Cruz de Piedra. "Es una obra de casi 50 millones de dólares, que no ve nadie, pero sin ella en 6 años el Gran Mendoza es inviable y es fundamental para cerrar el anillo eléctrico del Gran Mendoza", adelantaron escuetamente.

Otro hito lo marcarán con la próxima licitación del tercer tramo de la Ruta 82 que busca reconectar las localidades de Cacheuta y Potrerillos.

Se podría hacer otro Portezuelo del Viento y a la vez otras obras

Después de escuchar a propios y ajenos con sus propuestas de qué hacer con los fondos de Portezuelo del Viento, si es que esa presa se cae, en el escritorio de Suarez y en su notebook se acumulan varias obras sugeridas.

El dique El Baqueano, en San Rafael cosecha aprobaciones políticas, incluso del PJ y se sostiene estratégicamente: la obra que se haría sobre el Río Diamante, en medio de dos represas, la de Agua del Toro y Los Reyunos, no debiera generar cuestionamientos de La Pampa, aunque ellos podrían encontrarlos en un futuro.

Proyecto El Baqueano

Esa obra, cuyo proyecto ejecutivo está a punto de terminarse, podría licitarse en el 2023, tiene un costo cercano a los 600 millones de dólares, y tiene a su favor que está contemplado en el acuerdo que firmaron Alfredo Cornejo y Mauricio Macri en el 2019, cuando ampliaron la posibilidad de que si no se hacía Portezuelo del Viento, podrían usarse esos fondos "para otras obras hídricas". Por tanto, para avanzar con ese dique no sería necesario esperar a la autorización que se le pidió a Alberto Fernández.

"También se podría hacer un Portezuelo más eficiente que este que se estudió hace mucho tiempo. En un proyecto más eficiente se podría avanzar sin tapar Las Loicas y tal vez hacer algo más económico y real, que se pueda llenar. Eso se podría redefinir a futuro. ¿Por qué no pensar en hacer los dos?", dicen por lo bajo puertas adentro de varias oficinas cercanas a la del gobernador

Hay varios argumentos para sostener esa posibilidad. Entre ellos resaltan que el llenado de aquel Portezuelo proyectado hace años sería difícil de conseguir con el bajo caudal que sostiene el río Grande en los últimos 15 años.

Pero además, Suarez sabe que ante la crisis hídrica que se arrastra desde hace más de 10 años es urgente optimizar el riego en la provincia, y con esa agenda se entusiasma con el viaje que hará el próximo 22 de abril a Israel, invitado por la Presidencia, al que acudirá con el titular de Irrigación, Sergio Marinelli.

El broche de oro sería poder conseguir las inversiones de tecnología para que se apliquen en Mendoza. "Ellos producen 100 veces más que nosotros, hay que ver cómo hacen", resaltan en el entorno del gobernador.

Momento histórico: desarrollar Pata Mora y Potasio Río Colorado

Potasio Rio Colorado 1.jpg

Aún lamentándose de que no hubiese avanzado la propuesta de desarrollar la minería, y sin ilusionarse demasiado con que pueda revertirse la macroeconomía, en Casa de Gobierno sí proyectan un 2023 con un crecimiento basado no sólo en las obras hídricas y energéticas que puedan hacerse con los fondos de Portezuelo. También miran el superávit que tendrá el presupuesto y lo que podrían generar las inversiones en Pata Mora para que despegue Vaca Muerta y lo que podrá generar Potasio Río Colorado.

"El precio del potasio se fue a las nubes, y no paran de llamar empresas que quieren invertir en Río Colorado. Estamos ante una oportunidad histórica de tener esos fondos y poder invertirlos, pero eso debe darse como política de Estado que vaya más allá del 2023", se proyectan varios de los consultados.

Con ese plan, si bien Suarez propuso al titular de Potasio Río Colorado, Emilio Guiñazú para ser el representante de Mendoza en el directorio de YPF, la estrategia es que el ex subsecretario de Energía y Minería, siga al frente de la empresa provincial de potasio, ya que ambos cargos no son incompatibles, además de que el funcionario es quien está motorizando la búsqueda de inversiones.