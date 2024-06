Comenzó la cuenta regresiva para que los judiciales y el Gobierno se sienten a negociar

suprema corte de justicia de mendoza 1.jpg El pleno de la Suprema Corte, que pidió la conciliación obligatoria entre los judiciales y el Gobierno.

Judiciales y Gobierno: la mesa de negociación está servida

¿Se sentarán todos los implicados? Se espera que sí, aunque este tipo de procesos políticos -la experiencia así lo dicta- suele estar condimentado por situaciones cuanto menos inesperadas (aunque no del todo).

Por ejemplo, faltazos que se justifican por el simple hecho de que el llamado no conlleva obligación a ir.

Por ejemplo, la no presentación de ofertas superadoras que suelen justificarse con otro simple argumento: es todo lo que hay para ofrecer.

Por ejemplo, y esto sucedió al menos una vez -en una paritaria con AMPROS- el paritario del Gobierno no se sentó a la mesa sino que se quedó tras bambalinas, como para darle una estocada a la oportunidad y ganar tiempo hasta la próxima vez.

No hay más plata que ofrecer, es una de las expresiones más utilizadas por la segunda gestión de Alfredo Cornejo, pero no solamemente para los judiciales sino para todos los gremios estatales de Mendoza. Expresión combatida pero acuñada por la caída de la recaudación fiscal y la menor disponibilidad de recursos desde la entrada en escena de Javier Milei y su mentada "No hay plata".

Será lo mismo para todos, sostiene el primer mandatario local. Por eso resistió darles a los gremios judiciales alguito más respecto de los docentes, los médicos y demás empleados públicos. Por eso el decreto de 10% -un punto menos que al resto- que firmó hace tres semanas y que desde Peltier no piensan retirar porque ya fue base para las liquidaciones que se pagaron este viernes.

Suena a convicción. Suena lógico ¿Justo?

La brecha salarial en el Poder Judicial

Sin embargo, esta cruzada no se perfila sencilla ni mucho menos. Es que en el caso de los judiciales hay otro hecho que, más allá de la crisis inflacionaria, recalienta los ánimos desde hace años pero mucho más en épocas de malaria: la abismal diferencia salarial entre los empleados y los funcionarios y los jueces de primera y segunda instancia, más los de la Suprema Corte de Justicia y de aquellos que cobran como magistrados sin serlo: los famosos equiparados.

El garantizado enganche de 2008 a los sueldos de los magistrados federales abrió, años atrás, muy lentamente, una grieta que con el paso del tiempo, los aumentos recibidos y las crisis, se volvió una acequia y ya es como un zanjón. Entonces, de un lado y del otro, los que más cobran y los que menos cobran. Demasiada realidad junta para tratar de hacer equilibrio, sobre todo cuando se trata de plata y de llegar a fin de mes de manera digna.

El proceso de conciliación comenzará formalmente el jueves 7 a las 10 pero nada garantiza que se resuelva de inmediato. Queda abierta una puerta para una segunda reunión, porque así suele ocurrir a instancias de la ley y a las decisiones políticas.

¿Tendrán paciencia los judiciales para seguir esperando? La ley también les puso en sobreaviso: mientras esté vigente la conciliación no podrán retomar las medidas de fuerza.

El 24 de junio se viene la reapertura de las paritarias

Hay otro dato que debe tenerse en cuenta en este contexto: la posibilidad de que esta etapa del conflicto siga abierta cuando el 24 de junio los judiciales y el Gobierno vuelvan a sentarse en la paritaria a la que fueron convocados, junto con los demás gremios del Estado, en una nueva ronda de negociaciones salariales.

¿Ofrecerá el Gobierno el aumento del 11% que los judiciales rechazaron, lo que derivó en la suba por decreto y agravamiento del plan de lucha?

Cornejo admite que el conflicto con los judiciales es uno de los más graves que ha debido pilotear desde que es gobernador, incluso contando la gestión 2015-2019. Y que en las últimas semanas le ha costado más de una discrepancia dentro de su propia tropa.

Alfredo Cornejo 2024.jpg Alfredo Cornejo admite que el conflicto con los judiciales es uno de los más graves que tuvo que pilotear, incluso contando la gestión 2015-2019.

Los judiciales, en general, sienten que van por buen camino y que éste es el momento de dar el golpe para achicar la brecha salarial, aunque sobre sus cabezas ha comenzado a pender la filosa espada de los descuentos de los días de paro, decisión que la Corte y el Ministerio Público Fiscal no piensan revisar ni siquiera como señal de buena voluntad. Día no trabajado, día no pagado.

Muchos judiciales sienten que el próximo aguinaldo -que suele pagarse en la segunda quincena de este mes y muchos destinan a una pequeña inversión o a pagar deudas- podría esfumárseles sin tocar ni un solo peso como consecuencia de los descuentos de los días de paro.

Así se juega este mano a mano de compleja resolución y difícil pronóstico. Como tantas cosas en este país.

