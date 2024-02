Comenzó en Buenos Aires el proceso para cubrir la vacante del destituido ex juez Walter Bento

Tribunales Federales (4).jpeg El Juzgado Federal 1 Penal y Electoral funciona en los Tribunales Federales de Mendoza. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

►TE PUEDE INTERESAR: Las dos líneas investigativas que se siguen por el crimen en Las Heras de la joven embarazada

El proceso para elegir al sucesor de Bento

El proceso será largo y durará cuanto menos un año porque, cronológicamente, deberá fijarse fecha de exámenes, los aspirantes deberán ser evaluados, quienes resulten elegidos deberán ser entrevistados por los consejeros, que deberán armar una terna que será enviada el Poder Ejecutivo Nacional, que, luego, deberá postular a uno solo ante el Senado Nacional, que lo convertirá en juez tras una votación. Como se ve, no es un camino sencillo.

Por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y mientras dure la acefalía de juez titular, los expedientes penales del Juzgado Federal 1 son atendidos, como subrogante, por el juez Marcelo Garnica. La competencia electoral quedó a cargo, también a modo de reemplazo temporal, del juez Pablo Quirós, del Juzgado Federal Civil y Comercial, que en 2023 tuvo su bautismo de fuego con elecciones nacionales.

Bento fue destituido por el Jury de Enjuiciamiento el 8 de noviembre de 2023 por estar bajo proceso penal y juicio oral y público por delitos de corrupción desde julio de 2023.

En el acto perdió los fueros de magistrado que tuvo durante los 17 años al frente del Juzgado Federal 1 y desde entonces está preso en la cárcel federal de Campo Cacheuta.

Cada dos semanas es juzgado en el Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza por asociación ilícita y lavado de dinero junto con otras 30 personas, entre otras, la esposa, dos hijos, abogados, un agente aduanero, ex personal de las fuerzas de seguridad y ciudadanos comunes. Se estima que habrá sentencia después de la feria judicial de invierno.

► TE PUEDE INTERESAR: Dos ex magistrados y 18 ex policías fueron detenidos por las desapariciones de Garrido y Baigorria en los ´90

La reaparición de quienes promovieron la destitución de Walter Bento y de quienes lo bancaron

De la sesión de la Comisión de Selección que decidió que se llamará a concurso por la vacante que dejó Walter Bento participaron muchos de los consejeros que tuvieron fuerte protagonismo en el proceso administrativo que comenzó en 2021 y culminó en 2023 con la destitución del ex magistrado.

Entre otros, Miguel Piedecasas, quien promovió primero la acusación y luego la remoción de por mal desempeño tomando como referencia el proceso penal que comenzó en Mendoza a fines de 2020 y que alcanzó un pico máximo en 2021 y 2022.

También el kirchnerista Rodolfo Tailhade, que "bancó" al ex magistrado todo lo que pudo -incluso contra la orden política de dejar de hacerlo- hasta que se rindió ante el cúmulo de pruebas en contra; y el camarista Alberto Lugones, amigo de Bento que no apoyó el inicio del Jury pero que, finalmente, no resistió al despido.

► TE PUEDE INTERESAR: Llegó a la Corte el caso de la mendocina que truchó un remate para subastar a un 90% más barato