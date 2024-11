Citaron a declarar a ex funcionarios en la causa contra Alberto Fernández por seguros del Nación

El ex funcionario debió presentarse a las 11 ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rivolo, en una jornada donde se programaron otras dos indagatorias, la del ex director de Nación Seguros Gustavo García Argibay y la del ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, Federico D'Angelo Campos.

Pagliano llegó al cargo durante el gobierno de Fernández y en su gestión se firmó el decreto que dispuso que todas las pólizas de seguro estatales debían contratarse con "Nación Seguros" y, en caso de ser necesario, recurrir a intermediarios como el broker Héctor Martínez Sosa, otro de los acusados.