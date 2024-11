Cinco mendocinos no dieron quórum para tratar el proyecto que impide a corruptos ocupar cargos públicos

Los tres peronistas mendocinos ya se habían ausentado en la ocasión anterior y habían justificado. En conversación con Diario UNO, dijeron que en realidad querían votar a favor del proyecto presentado por el PRO pero sin dar quórum. En tanto, Martínez aseguró que faltó por un imprevisto personal.

Martin Aveiro-Liliana Paponet-Adolfo Bermejo.jpg Los diputados peronistas Martín Aveiro, Liliana Paponet y Adolfo Bermejo faltaron por segunda semana consecutiva a la sesión para tratar Ficha Limpia.

El diputado Nicolás Massot, el segundo en importancia del bloque de Miguel Pichetto, denunció en la sesión la supuesta existencia de un "acuerdo del gobierno con los K para lograr la reelección de Menem (Martín, el presidente de la Cámara de Diputados) el miércoles. Sabido hace días y expresado con la complicidad de LLA para que no haya quórum hoy. La candidatura de Menem a cambio de la de CFK con ficha limpia como pantalla".

La agenda de la sesión incluía, además, un proyecto para reglamentar el voto en el exterior, una iniciativa para endurecer las penas en caso de reiterancia delictiva y la implementación del juicio en ausencia.

La justificación de Lourdes Arrieta, entre llanto

Lourdes Arrieta, la diputada que entró al Congreso bajo el sello de La Libertad Avanza pero que a los pocos meses fue expulsada, dio un sentido discurso luego de no dar quórum. Arrieta aclaró: "Hoy vengo a poner la cara. Porque yo no di quórum pero eso no significa que sea enemiga del pueblo".

"Muchos te inventan causas, te meten pruebas falsas. Nadie se puso a pensar en las pruebas inventadas por la inteligencia artificial", justificó su ausencia.

"Yo creo que acá lo que tendrían que pensar es en el jubilado que quiere cobrar un poquito más. Son todos unos hipócritas y no me da vergüenza decirlo", dijo la legisladora luego de largarse a llorar.

Arrieta sí había dado quórum en la sesión pasada.

Uno por uno, el resto de los diputados que se ausentaron de la sesión

Si bien fueron varios los bloques que tuvieron filtraciones, entre ellos, la Unión Cívica Radical y Encuentro Federal, el oficialismo dejó en claro con la acción que poco interés tenía en acompañar al PRO, su máximo aliado en la Cámara Baja.

El partido amarillo, que en el recinto conduce Cristian Ritondo, tuvo solo tres bajas sobre un total de 37, mientras que la UCR volvió a mostrar fisuras por el lado de los radicales más cercanos a Milei con dos.

Cámara de Diputados.webp Siete libertarios faltaron a la sesión por Ficha Limpia.

Entre los libertarios que no se sentaron en sus bancas fueron: Santiago Santurio, Marcela Pagano, Emilia Orozco, Pablo Ansaloni, Carolina Píparo, José Peluc y Lorena Maczsyn.

Por otro lado, Encuentro Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto, tuvo 9 presentes de 16, entre ellos, el propio Pichetto, Nicolás Massot y Emilio Monzó, los popes del bloque.

Democracia para Siempre, el bloque de los radicales que dejaron la UCR que lidera Rodrigo De Loredo, aportaron dos ausencias.

La no presencia de Unión por la Patria, la Izquierda e Innovación Federal era ya una obviedad.

El enojo de Mauricio Macri

El ex presidente y actual titular del PRO, Mauricio Macri, manifestó tras la sesión su malestar por el tratamiento frustrado por segunda semana consecutiva de Ficha Limpia: "Con dirigentes corruptos no hay ningún futuro".

"Hoy, en la sesión de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados, quedaron flotando preguntas inquietantes y profundas para el futuro de la Argentina", inició el tuit del ex mandatario nacional horas después de que la sesión promovida por su espacio no tuviera quórum.

En esa línea, se preguntó: "¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones?".

A su vez, Macri, en tensión constante con el gobierno del presidente Javier Milei, pero a quien apoyó de todos modos a lo largo del año en el Congreso de la Nación, insistió con otro interrogante: "¿A alguien le importa la corrupción o ya estamos resignados?".

Para finalizar, el ex jefe de Estado afirmó que "sé que a una parte de la política, incluso a una parte de la opinión pública, les puede parecer que hay cosas más urgentes. Yo estoy convencido de que con dirigentes corruptos no hay ningún futuro".