Ciencias Políticas: la Junta General de la UNCuyo tiene que definir quiénes ganaron las elecciones

El nuevo resultado quedó 49,95% para Encuentro por la Universidad Pública y 50,005% para el Frente Plural.

Esto fue cuestionado por quienes habían sido dados como ganadores en primera instancia, entonces quien debe ratificar o rectificar el resultado es la Junta Electoral General de la UNCuyo, que se encuentra actualmente reunida con este fin.

Por qué se dio vuelta el resultado en Ciencias Políticas

A última hora del jueves, el acta que firmó la Junta Electoral de la Facultad de Ciencias Políticas daba cuenta de un resultado muy ajustado, pero a favor de la agrupación kirchnerista. Fue firmado por todos los miembros de este organismo.

Acta ciencias políticas.jpeg Esta es la primer acta de la Junta Electoral de la Facultad, que daba como ganadora a la agrupación de Encuentro por la Universidad Pública

Sin embargo, como lo dice este documento, faltaban los resultados del escrutinio definitivo y los votos de PEUCE, que es el Programa de Educación en Contextos de Encierro.

Como el resultado fue tan ajustado, el Frente Plural pidió un nuevo recuento de votos.

►Te puede interesar: La oposición denunció que se está gestando un golpe institucional en Ciencias Políticas de la UNCuyo

Este se hizo sin tener en cuenta los votos de la urna de PEUCE, ya que la urna llegó sin el acta del escrutinio. Tampoco se contabilizaron los votos a distancia, que llegaron después de las 19.

Lo que hizo cambiar el resultado de la elección dando vuelta los porcentajes a favor del oficialismo, fueron 6 votos que resultaron recurridos y que en un principio no se contabilizaron.

La Junta de la Facultad decidió considerarlos porque al haber dos sobres, uno rojo para el rectorado y otro azul para la facultad, hubo gente que confundió los sobres y puso los votos al revés. Entonces, lo que tuvo en cuenta fue la intención de voto.

Con estos seis votos considerados válidos, el Frente Plural gana las elecciones por un voto.

acta facultad de ciencias políticas.jfif Así quedó el resultado este lunes, luego del recuento de votos realizado por la Junta Electoral de la Facultad, dando como ganadores al Frente Plural

Esta situación fue cuestionada por la agrupación Encuentro por la Universidad Pública, porque técnicamente esos votos no tienen validez.

La respuesta final la tiene la Junta General de la UNCuyo, quién se reúne este martes al mediodía, aunque no se sabe cuándo darán su respuesta. Sin embargo, aún hay dos instancias más de reclamo: el Consejo Superior de Universidad y sino, la Justicia Electoral Federal. Desde Encuentro aseguraron que van a seguir reclamando.

Qué dice la decana Claudia García

Según la actual decana de Ciencias Políticas, Claudia García, gane la agrupación que gane, es evidente que el resultado pone a ambos sectores en situación de tener que negociar.

"Lo mejor es apostar al diálogo y al consenso, yo he gestionado con este criterio, sin tener en cuenta de qué color político eran las personas que podían aportar un buen proyecto para la facultad, si en esto nos podíamos poner de acuerdo, no me importaba en qué partido militaban"

Claudia García aseguró, además, que no debería ser un conflicto, sino una oportunidad la foto de Ciencias Políticas. "Es un ejemplo de lo que sucede en la sociedad, la única diferencia con la gestión pública, en dónde el que pierde debe retirarse junto a todo su equipo, en las facultades nadie se retira, todos seguimos trabajando y el lugar debe ser el más habitable posible".