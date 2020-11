Chodos dijo que el FMI no pidió una devaluación en Argentina

El director argentino ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos, aseguró este sábado que en las negociaciones con el organismo "no vamos a acordar nada en perjuicio de los argentinos" y consideró que no ve "posible" un acuerdo antes de fin de año. En diálogo con AM750, Chodos dijo que el FMI "no pidió una devaluación" en la Argentina y dijo que hay expectativa en el Fondo sobre que el Gobierno argentino pueda tener un amplio consenso en la negociación.