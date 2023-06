Celso Jaque metió a la reelección del gobernador en la "necesaria reforma de la Constitución"

Celso Jaque dejó la gobernación con la frustración de no haber reformado la Constitución y no poder instalar la chance de que los gobernadores se puedan reelegir. Sin embargo, no abandonó su idea. Doce años después, el ahora candidato a intendente de Malargüe por el peronismo volvió a insistir: "Hay que permitir al menos una reelección".