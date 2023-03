Celadores quedaron disconformes con el acuerdo paritario y llamaron a una manifestación contra el SUTE

"La cuota solidaria es un 3% que nos exige el SUTE como contrapartida a negociar por nosotros. Como no tenemos personería gremial, ellos son los que discuten qué será de nuestro salario, y se nos hace esa quita compulsiva. El tema es que, en sueldos que hasta hace poco arrancaban en $70.000, a veces había descuentos de $2.000 o $3.000", dijeron a UNO desde el SUCEND.

Sucend celadores.jpg El SUCEND parita junto con el SUTE, pero algunos de sus referente marcaron distancia con la cúpula gremial.

No es el único elemento de enojo. El famoso "achatamiento" de la pirámide salarial, ese que discute que los recién ingresados tengan percepciones muy similares a los que ya tienen años trabajando -y que en teoría empeoraba con la primera oferta que hizo el Ejecutivo- también fue señalado por este cuerpo de trabajadores. Afirman que en algunos casos, el nuevo piso de los sueldos en las escuelas, termina por perjudicar a los que trabajan desde hace décadas. Esto corre tanto para docentes como para personal de ordenanza.

"En mi caso, llevo doce años de antigüedad, tengo 30% de zona y más de 18 horas de prestación. ¡Y mi sueldo va a ser prácticamente igual al de los recién ingresados por este piso que quieren aplicar! En los celadores, el cuadro es mucho peor", denunciaron. A eso, sumaron, siempre en off, que había sectores que desconfiaban de los resultados del último plenario provincial -el que aceptó la propuesta del Gobierno-, pero no ofrecieron ningún tipo de pruebas que demuestren si hubo o no algún tipo de amañe.

Los celadores se concentrarán en contra del SUTE

Por todo lo dicho, los celadores nucleados en SUCEND, que vienen teniendo una tirante relación con el SUTE, llamaron a una convocatoria a las puertas de ese sindicato el próximo viernes 31 de marzo. Se concentrarán en su sede central de calle Coronel Plaza a las 18 y también en otros puntos de la provincia; al menos así lo han pedido a sus afiliados.

rechazo sucend.jpg La convocatoria al reclamo que el SUCEND está difundiendo.

Los puntos que buscan son: reabrir la paritaria para elevar el salario por encima de los $150.000, algo que en principio no ocurriría porque ya hubo acuerdo y las revisiones no aparecen probables antes de julio, un plenario de emergencia para discutir la problemática, y volver a señalar su enojo con la quita del 3% que, vienen denunciando, les hace el SUTE.

"Sigue siendo un 3%, pero con la característica de que será dividido en tres meses: abril, agosto y octubre. Tampoco queremos eso, porque lo hubiéramos preferido todo aplicado a un único salario", se quejó ante la consulta de este diario el vocero de los celadores, Miguel Díaz. "Nosotros no estamos representados por el SUTE ni tampoco tenemos relación con ellos. Ellos lo que hacen es política partidaria, comandada por el kirchnerismo. A nosotros no nos interesa tener participación en política", cerró.

El reclamo llegó apenas días después de que la paritaria 2023 arrancase con un acuerdo entre la Administración y el sindicato docente, como así también con otros cinco cuerpos de trabajadores. La suba será del 71% hasta octubre, con la posibilidad de que haya tres instancias de revisión, aunque sólo se harán efectivas si el índice de precios medido por INDEC marca que los trabajadores han quedado por debajo de los incrementos de valores.

