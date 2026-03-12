Caso Walter Bento: la Corte dejó firme la condena al abogado que amenazó con matar al fiscal Dante Vega

fiscal Dante Vega.jpeg El fiscal federal Dante Vega. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

"Lo hago matar al Vega"

A partir de ese testimonio se apartaron actuaciones y se abrió un expediente paralelo, en el que se incorporaron grabaciones de conversaciones mantenidas entre abril y mayo de 2021 entre el informante y el letrado.

En esos diálogos, Alba afirmaba: “Te lo cuento entre nosotros, lo hago matar al Vega” y también señalaba que había comprado un fusil “para que lo maten”, según consta en la causa.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal N°3 de Mendoza, cuya titular subrogante, Susana Pravata, consideró acreditadas las amenazas y lo condenó a seis meses de prisión en suspenso, cuando el abogado ya cumplía arresto domiciliario.

Durante su indagatoria, el acusado sostuvo que se trataba de “un comentario en una charla privada” y que sabía que su interlocutor era un informante policial, argumento que fue rechazado por la magistrada.

La defensa apeló la decisión, pero la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena.

Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema mediante un recurso de queja. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti lo desestimaron por inadmisible, lo que dejó firme la condena contra el abogado vinculado a la causa Bento.

walter bento juicio sentencia Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Jaime Andrés Alba (53) fue además en el marco de la causa contra Walter Bento, condenado a 7 años por ser organizador de asociación ilícita y 1 hecho de cohecho agravado.

Fuente: Noticias Argentinas