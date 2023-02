Carlos Iannizzotto reimpulsó su plan ganadero frente a la crisis que padece Mendoza en el sector

Ante esto, Iannizzoto recordó su plan ganadero y forrajero como un paso fundamental para federalizar Mendoza, exigiendo que el Gobierno cree las condiciones necesarias para que el productor elija libremente esa producción como alternativa a la ganadería.

►TE PUEDE INTERESAR: Marcelo Gallardo llegó de visita a Mendoza y causó un gran revuelo

Carlos-001.jpg Carlos Iannizzotto, el ex presidente de Coninagro, habló de la difícil realidad del sector de la ganadería en Mendoza.

"Los productores están en una situación de desolación, no saben qué hacer porque están desorientados. ¿Con qué se van a dedicar si no tienen para comer, si no hay un gobierno cercano ni presente? Los productores estamos encerrados en una política que no funciona”, reflexionó el expresidente de Coninagro.

Dicha estrategia, presentada durante el 2022 por Encuentro Mendoza, representa un plan integral ganadero de infraestructura y de alimentación. "Mendoza tiene que ser ganadera y forrajera”, aseguró con contundencia Carlos.

Por último, Iannizzotto exigió “creatividad y fuerza para recuperar el sector con medidas armadas y convincentes, sabiendo que la ganadería es parte de la historia de Mendoza, pero también es el futuro”, sugiriendo además que "el forraje tiene que ser convertido a kilos de carne, porque además eso es valor agregado en mano de obra”.

"Tenemos que apuntar a la Mendoza ganadera, tanto bovina como caprina. Es una diversificación fundamental para la provincia productiva que necesitamos”, concluyó Iannizzotto.

►TE PUEDE INTERESAR: Enanitos Verdes cerró la fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza ante 15.000 personas