Cambiaron la reunión de Francos con gobernadores: estudian que Hebe vaya a una y Cornejo a otra

El ministro Francos había pasado buena parte del día en la muestra Expoagro, donde también habló el presidente Milei durante la tarde. Algunas horas después de eso, el dirigente brindó una entrevista a un canal televisivo de Buenos Aires y, ante la pregunta respecto a si estaba totalmente confirmada la reunión del viernes, el cordobés terminó sorprendiendo a sus interlocutores:

Alfredo Cornejo y Guillermo Francos.jpeg Cornejo y Francos compartieron el almuerzo de Bodegas de Argentina, este fin de semana.

"No, no, la verdad que no. No está totalmente confirmada porque he hablado con algunos y no es la idea hacerla en una sola oportunidad", contó. "Hay una exposición minera muy importante en Canadá y hay algunos que están ahí; otros no quieren venir. Así que habrá dos o tres reuniones, que se darán entre el viernes, el martes y el miércoles", terminó confirmando Francos, en un cambio de planes para el resto de los mandatarios. Los que están en la feria de Toronto son Cornejo y Marcelo Orrego, de San Juan.