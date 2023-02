Cambia Mendoza se reorganiza tras el abandono de tres de las fuerzas que lo fundaron

"Pero institucionalmente no se va a ir el PRO de Cambia Mendoza", anuncian los popes del dispositivo más exitoso -por cantidad de victorias y años de vigencia- que ha tenido la provincia desde el '83. Es cierto, sus esperanzas de seguir contando con el sello amarillo se basan un mandato que llega desde Juntos por el Cambio en Buenos Aires. No permitirían que el (¿ex?) aliado lujanino se lo lleve al irse de la coalición.

Tadeo Garcia Zalazar.jpg Junto a García Zalazar, José María Videla Sáenz: aliado de Difonso en la Legislatura, pero decidido a permanecer en el oficialismo.

Sin embargo, también es verdad que De Marchi es el líder casi indiscutido de esa fuerza y está claramente en contra de sus otrora socios. En términos de diálogo y consenso interno, es una pérdida más para el oficialismo la que está cerca de concretarse.

Eso no es todo. Ante cada salida, los referentes políticos que se van lo hacen lanzando fuertes críticas a la tarea de la UCR en el manejo del Ejecutivo. Lo hicieron todos los que rompieron lanzas y apuntaron a distintos ejes del Gobierno y su gabinete.

Uno de los que fue más lejos, en los últimos días, fue el mencionado Difonso, quien dijo ante las cámaras de Canal Siete: "La gestión de Suarez fue una gran decepción".

La Coalición Cívica, cerca de amigarse

Marcos Quattrini, ex funcionario de Marcelino Iglesias en Guaymallén, es es presidente de los "Lilitos" mendocinos. Ocupa ese cargo desde 2019 y fue uno de los que propiciaron la ruptura con Cambia Mendoza a principios de 2021. También podría ser quien los lleve de vuelta al redil, tan sólo dos años después. Es que en la última semana mantuvo conversaciones con su par radical, Tadeo García Zalazar. Producto de esas charlas tomó forma una reunión.

Vamos mendocinos.jpg La Coalición Cívica se alió con el PD, los referentes del Mendoexit y algunos libertarios en las últimas elecciones. Ahora se reunirán con el radicalismo para ver si pueden hacer las paces.

Ese encuentro fue en la sede de la UCR en calle Alem. "No es por cargos que estamos negociando. Nos interesa discutir políticas para Mendoza y vamos a llevar un temario muy trabajado cuando nos veamos. Con elementos como, por ejemplo, la problemática que sufre el sector agrícola", dijo Quattrini ante la consulta de Diario UNO antes de la reunión.

El apuro que hay en el frente tiene que ver con sellar las alianzas antes de que comience marzo. El primer día del mes que viene ya deben asentarse las propuestas en los siete departamentos desdoblados, y esa fecha en el calendario también le marca a Cambia Mendoza el momento en que debería quedar definido en todas sus partes.

Unión Popular: "discriminados" por Cambia Mendoza

Jorge Difonso fue una de las figuras centrales en la política durante la semana que termina. Su decisión de abandonar el barco del oficialismo, aunque para muchos era predecible, rompió con la semi tranquilidad que había otorgado De Marchi al decidir que su partido pudiera competir por adentro en las PASO departamentales de abril.

Jorge Difonso.jpg Difonso nunca recompuso su vínculo con Suarez tras los hechos de diciembre 2019.

(En realidad, eso debe disponerlo la asamblea del PRO, que recién se verá las caras en dos días).

Con la salida de Difonso y su Unión Popular, la coalición oficialista pasó -al menos en el aspecto técnico- a manejar once comunas de la provincia y ya no doce, como hasta hace horas. La decisión tuvo que ver con el lesionado vínculo entre el tándem Suarez - Cornejo y los aliados del ex intendente de San Carlos, como el intendente Rolando Scanio.

Es que, tras el intento fallido por derogar la ley minera 7.722, y con Difonso siendo uno de los principales agitadores de la postura ambientalista, que terminó con una pueblada ante la Casa de Gobierno, la relación no volvió a ser la misma: "Nunca pasaron de página", había dicho el ahora diputado en declaraciones a la prensa.

Actualmente, su reclamo también apunta a una falta de diálogo y escucha en lo político. Inclusive dijo que al actual jefe territorial del Valle de Uco, el mencionado Scanio, "Suarez lo discrimina". Al propio Difonso tampoco le han hecho demasiado caso en sus propuestas legislativas como el adelantamiento de relojes en invierno -para ahorrar energía- o la jubilación anticipada para docentes. Ahora se fue de Cambia y no descarta alinearse al proyecto de Omar De Marchi, aunque fue muy cauteloso cuando se lo preguntaron en Canal Siete.

silvia cornejo y scanio.jpg En el medio, junto a Scanio (camisa azul) está Silvia Cornejo. La hermana del ex gobernador conduce la UCR de San Carlos y aún no se descarta que pueda ser candidata a intendenta.

"Es pronto para tomar decisiones así. Al Omar lo conozco desde que teníamos 18 años, y los dos militábamos en la juventud del Partido Demócrata", fue todo lo que dijo. Lo que sí, de acuerdo a información que obtuvo Diario UNO, el diputado no rompería el bloque que mantiene en la Cámara Baja con Mauricio Torres -cuñado, a su vez, de Alfredo Cornejo- y con José María Videla Sáenz, del Partido Renovador Federal.

El PD y De Marchi vuelven a caminar juntos

El Partido Demócrata fue el primero en irse de la coalición que gobierna la provincia desde 2015. No alcanzó a cumplir un lustro como parte del oficialismo, cuando -el 31 de octubre de 2020- su ex titular, Roberto Ajo, firmó un comunicado en el que expresaban los motivos del adiós partidario. Allí manifestaron estar en desacuerdo con varios aspectos de la gestión Suarez, y después acentuaron su perfil crítico con medidas posteriores.

Por ejemplo, apuntaron duramente al Gobierno cuando se resolvió la capitalización de IMPSA a través de fondos estatales (tanto de Provincia como de la Nación) y también cuando Cambia Mendoza llevó a la Legislatura un proyecto para modificar la Suprema Corte -que después fue aprobado casi por unanimidad y con consenso del peronismo, entre otros espacios-.

Omar De Marchi.jpg De Marchi quiere agregarle "nuevos colores" a su equipo amarillo.

Ahora están nuevamente ligados a De Marchi, como en los inicios políticos del lujanino, que no sólo fue "ganso" sino que los representó con su primera candidatura a gobernador en 2007 (con Carlos Aguinaga de candidato a vice, quedaron por detrás de César Biffi y, lógicamente, de Celso Jaque).

Mercedes Llano, sin embargo, aún ostenta la banca en Diputados que ganara en las elecciones de 2017, cuando fue como candidata en la boleta de Cambia. Este jueves salió a exponer su explícito "banque" al ex intendente de Luján.

"Las presiones hacia Omar De Marchi desde el cornejismo y sectores del PRO adictos a Bullrich, además de ser desmedidas y poco republicanas, exponen a la vista una inclinación autoritaria que abona, legitima y justifica el propósito de construir un frente opositor que ponga fin a la concentración política que aprisiona a Mendoza", ametralló.

javier milei mercedes llano.jpg Con Milei. Mercedes Llano es la única referente del PD -salvo por Guillermo Mosso, que no está con la conducción actual- que permanece en la Legislatura.

Fue un gesto más y se sumó a los que ya viene teniendo el nuevo titular de los demócratas, Armando Magistretti. Está claro que ese partido ha encontrado en el precandidato a gobernador a alguien con quien ir hacia las próximas elecciones.

No es un dato menor, teniendo en cuenta que una intervención del PRO podría hacer que De Marchi tenga que salir a buscar un nuevo sello para competir.

El PD, aliado a Javier Milei a nivel nacional, está dispuesto a dárselo. Las posturas que dicen esgrimir coinciden bastante.

Por algo fueron los primeros en abandonar Cambia Mendoza. Aunque no los últimos.

