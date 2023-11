Cambia Mendoza quiere votar Avalúo esta semana y modificar cómo se define el valor de los terrenos

Se trata de una modificación a la valuación del VUT (Valor Unitario de Tierra) a través de una nueva tabla: un instrumento confeccionado por el Observatorio de Mercado Inmobiliario de Mendoza, entidad impulsada en el año 2017, pero con mayor volumen de trabajo en los últimos años, según Gobierno y algunos agentes de ese rubro.

despacho favorable avaluo tina moran luis lopez.jpg Comisiones de Hacienda ya le dieron el visto bueno a Avalúo e Impositiva para el período 2024. Prensa Diputados Mendoza

En concreto, el sistema analiza posibles distorsiones. No sólo las dictadas por las mareas de la economía argentina y los cambios que viene sufriendo el mercado inmobiliario en la última década, sino también las modificaciones propias del paso de los años y los avances en la provincia. “No es lo mismo un terreno a la vera de la Ruta 82 antes de la gran obra que están haciendo, que un terreno una vez concluidos: ese cambio debe quedar registrado y he ahí lo que aporta este nuevo sistema”, explicó un agente de bienes raíces a este medio. Prefirió el off hasta ver si la ley es aprobada, dijo.

►TE PUEDE INTERESAR: El kirchnerismo inicia un lento y asordinado retiro para favorecer que el peronismo cambie la piel

Qué es y cómo funciona el Observatorio Inmobiliario

Consultados por UNO, en el ministerio conducido por Víctor Fayad lo sintetizaron de esta manera: “Hoy en la ley impositiva hay 100 páginas de un método anticuado y rígido para evaluar terrenos. Arrastra criterios añosos en cuanto al precio de los inmuebles y se vuelve desproporcionado. Por lo tanto, también injusto. No refleja el estado actual del sector ni los cambios que ha habido en la provincia”.

Por esos motivos es que aseguran que la propuesta es superadora. El órgano, que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, de acuerdo a datos oficiales, realiza un seguimiento de información desde 2021. En las mismas inmobiliarias confirmaron a este medio que es común recibir llamados en los que se hacen consultas sobre características de inmuebles.

Éstas no sólo se basan en terrenos, sino también en parcelas donde hay edificaciones, y tanto para los que están en alquiler como para aquellos en venta, como también -explican- se nutre de información desde inmobiliarias tradicionales como de plataformas. “Participan arquitectos, el Colegio de Corredores Inmobiliarios y demás entidades”, apuntaron desde Casa de Gobierno.

Víctor Fayad Ley de Responsabilidad Fiscal.jpg Referentes de las comisiones a cargo y el ministro Fayad, en la presentación de los proyectos. Prensa Diputados Mendoza

En definitiva, el observatorio escucha al mercado y a los vientos de la oferta y la demanda actuales en la provincia. Si bien se estructuró más que nada de acuerdo a datos de todo el 2022, en teoría son cifras y tendencias mucho más representativas de la actualidad que las que podrían obtenerse de la metodología vigente. Incluye tasaciones hechas por las inmobiliarias y expresa los valores en dólares por metro cuadrado.

De acuerdo a lo que expresó Administración Tributaria Mendoza, el instrumento se vale de modelos predictivos y de autoaprendizaje. Almacena, sistematiza e integra a la realidad los valores que ha ido obteniendo y pone sobre la mesa variables clave a la hora de devolver un valor: son zona, acceso a servicios, cercanía a “entidades” (desde shoppings hasta paradas de colectivo), entre otros elementos.

► TE PUEDE INTERESAR: Con demarchistas, PD y Verdes en contra, Suarez necesita al PJ para extender el Metrotranvía

Qué opina el peronismo y cómo sigue el debate

Aunque parezca que, en principio, son asuntos enfilados por carriles distintos, desde el Partido Justicialista explicaron que, más que en ninguna otra cosa, tienen la cabeza puesta en el balotaje del 19. Según contaron, los diálogos y reuniones, incluso entre los diputados y senadores que dieron despacho a estas tres leyes, están más orientados a tareas preelectorales. “Y a sondear la Argentina que podría venir después de ese domingo”, contaron.

“Es así, estamos demasiado en otra con la segunda vuelta”, le marcaron a UNO desde una banca peronista del Senado. “La idea es discutir más en profundidad una vez que veamos qué pasa el miércoles. Si efectivamente se trata y se aprueba primero en Diputados el paquete, ahí nos meteremos de cabeza con los asuntos más finos de lo que han presentado”, explicó. “Lo que se viene a nivel país es demasiado importante y parte de las finanzas de Mendoza también se juega allí”, justifican.

natalio mema metrotranvia.jpg El Metrotranvía, uno de los escollos de cara al consenso por el Presupuesto 2024.

Sobre el observatorio, desde el Gobierno expresaron sus quejas después de la presentación que hicieron el 5 de octubre; es decir, hace exactamente un mes: “Se quejaron por demás de la novedad y, aunque en algunos casos escuchan con atención y le abren los brazos a las modificaciones, por momentos parece que otros quieren mantener un sistema viejo, sólo por no sentarse a analizar”.

Desde el PJ aportaron datos que le abren la puerta a un sí: “En términos generales, lo que ofrecieron para el avalúo inmobiliario es bueno. Lo que queremos averiguar bien, a fondo, es de dónde ha tomado sus datos el observatorio. Porque no queremos que se transforme en un catálogo de informaciones que puedan beneficiar a unos sí y otros no. Pero es cierto: hay zonas que antes fueron de alto poder adquisitivo y hoy son más de clase media”, acotaron en las filas del justicialismo.

En los planes del Poder Ejecutivo, esta semana comenzarán a tratarse estos aspectos en la Cámara Baja. El martes 31, tanto ese proyecto como el de la Ley Impositiva tuvieron despacho en sendas comisiones de Hacienda. La idea es dárselo también al Presupuesto 2024 este 7 de noviembre, pero como ya contó este diario, aspectos como el pedido de deuda para extender la traza del Metrotranvía, por ahora empantanan la negociación entre los bloques.

► TE PUEDE INTERESAR: Massa prometió que pagará la deuda a Mendoza por los subsidios al transporte público