Calvente le pidió a Cornejo U$S12 millones para reformar el Acceso Este y sugirió ponerle peaje

Embed - Séptimo Día- Canal 7 de Mendoza. Qué harían Calvente y Andraos con parte de los fondos de Portezuelo

►TE PUEDE INTERESAR: La Policía detuvo a 8 personas durante un megaoperativo en Las Heras que involucró a más de 300 efectivos

Calvente explicó que la oportunidad de hacer esa obra es ahora porque si bien ahora está sobre un tramo de la ruta nacional 7, cuando se termine la Variante Palmira que vincula el Este con Luján, ese tramo será jurisdicción de la provincia y por tanto será potestad de Vialidad provincial hacer obras en ese tramo.

"Por eso no corresponde que con fondos municipales se tenga que encarar una obra que es de la provincia y que beneficiaría a toda Mendoza, aunque ahora esa falta genera un perjuicio a la comuna", explicó.

Y bromeó: "Si me dan esos 12 millones de dólares les siguen quedando más de 1.000 millones de dólares para otras obras".

Calvente sabe que para habilitarle esos fondos, el gobernador Alfredo Cornejo le reclamará que cumpla con una condición que viene marcando desde que contó que tendrá disponible los fondos de Portezuelo del Viento, que es que esa inversión tenga un repago, es decir que se pueda recuperar parte de lo que se invirtió.

En el caso de la reforma del Acceso Este, el intendente sugirió que ese repago se haga con el cobro del peaje.

"Entendiendo que el peaje no puede aplicarse sólo en un tramo de una vía, sino que tiene que pensarse como un sistema. Hay que decir que el peaje no depende sólo de este proyecto, no hay que castigar a este proyecto, sino que es una decisión que se debe tomar con un alcance metropolitano, que me parece pertinente", opinó.

►TE PUEDE INTERESAR: Una cadena de supermercados despidió a 150 trabajadores y en las próximas horas sumaría a otros 350

Andraos adelantó que el Valle de Uco hará un pedido para la región

El jefe comunal de Tunuyán, Emir Andraos, confió que con sus pares del Valle de Uco -todos de distintos color político- ya han acordado que harán un pedido en conjunto para obras que son claves para la región. La prioridad sería un parque industrial que beneficiaría a los tres departamentos.

Emir Andraos en 7D.jpg El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, adelantó que con sus pares del Valle de Uco pedirán la obra de un parque industrial que beneficiará a toda la región.

"Me parece clave que la estrategia sea regional, porque además del parque industrial necesitamos mayor conectividad y un plan de desarrollo turístico que englobe a toda la región. Venimos con un trabajo importante con los dos intendentes (de San Carlos y Tupungato), porque tenemos muchas coincidencias y entendemos que necesitamos una política de Estado", marcó Andraos.

Para el tunuyanino el repago de ese futuro parque industrial llegaría con las inversiones privadas, porque está pensado como un proyecto que combine un trabajo en conjunto entre las inversiones públicas y las empresariales que se radiquen allí.

Asumió que lo mismo podría darse si se invierten fondos de la provincia en el desarrollo turístico. "Están llegando muchas inversiones internacionales a la región, pero se necesita invertir en servicios y en las áreas naturales protegidas. Se puede avanzar en abrir pasos a Chile, son varios proyectos que son interesantes para desarrollar".

►TE PUEDE INTERESAR: Sigue el frío, pronosticaron lluvias para este viernes y fuertes nevadas desde el lunes en cordillera