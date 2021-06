Cafiero: "Muchos opositores parecen visitadores médicos"

El Jefe de Gabinete de Ministros señaló: "Lo que está sucediendo en la Argentina está sucediendo en todo el mundo. La pandemia global que tiene de rodillas al mundo también golpea a la Argentina desde el año pasado. La segunda ola de la pandemia es la que ahora estamos transitando. Está golpeando a nuestro país de un modo mucho más violento y agresivo".

El ministro coordinador pidió que "no se haga política con la pandemia", y aseveró que durante los últimos meses hubo dirigentes políticos y periodistas que "no estuvieron a la altura de las circunstancias".

"Hoy nos despertamos con una obsesión por un laboratorio. Parecen más visitadores médicos que dirigentes políticos. No es el camino que se debe emprender para enfrentar la pandemia de coronavirus.", destacó el funcionario sobre las críticas de la oposición sobre las negociaciones con Pfizer.

Ese supuesto rédito político, ese supuesto golpe de efecto no hace mas que confundir, asustar e indignar. Ese no es el camino", lamentó.

Cafiero remarcó que esa estrategia de la oposición no supera a la realidad ya que el Gobierno está llevando adelante "la mayor campaña de vacunación de la historia".

"Tenemos mucha expectativa de estar llegando en los próximos días a los 20 millones de vacunas en el territorio nacional", destacó, y precisó que "el 82% de los mayores de 60 años tienen al menos aplicado una dosis de la vacuna".

cafiero en el senado 2.jpg Cafiero durante su balance de gestión en el Senado.

"Argentina tuvo una sola política, abrir las puertas con todos los laboratorios que pudieran proveer vacunas", "Hasta aquí, hemos firmado con AstraZeneca-Oxford, cuyo antígeno se produce en la Argentina" y mencionó los acuerdos con Gamaleya, por 20 millones de dosis, con adenda de 10 millones más; con Covax, por nueve millones, con Sinopharm por 4 millones, con Covishield, por 450 mil y destacó las "avanzadas negociaciones" con Cuba para "hacer partner en Argentina y colaborar en la producción de vacuna soberana".

Por otra parte, Cafiero apuntó al Gobierno de la Ciudad y a la Corte Suprema por el incumplimiento de la suspensión de la presencialidad educativa que Nación dispuso para contener el avance del coronavirus.

"El presidente en su momento con coraje y determinación tomó medidas de cuidado. Algunas de estas medidas no fueron acompañadas por algunos distritos. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió judicializar medidas sanitarias y la Corte Suprema decidió partidizar su postura. Esto para nosotros no es el camino. No ha contribuido en nada", afirmó.

"Que en medio de la pandemia (el Gobierno porteño) haya incumplido medidas de orden nacional y que un poder del Estado haya querido ejercer facultades que no le corresponden es algo por lo que tendrán que rendir cuentas", agregó.