Bonarrico a sus fieles: "El pueblo cristiano al Gobierno le importa tres pepinos"

Según sus palabras, al acuerdo se llegó con el ministro Víctor Ibáñez y el presidente de la UCR Tadeo García Zalazar después de que arreglara la incorporación de su partido MasFe a Cambia Mendoza. Estas declaraciones, brindadas por radio, generaron la reacción de Suarez, quien decidió derogar el decreto que ratificaba el convenio entre la Fundación y el Gobierno.

Tadeo García Zalazar, Héctor Bonarrico y Ulpiano Suarez.jpg La cúpula radical en un acto oficiado por Héctor Bonarrico a mediados de abril.

Pero no solo eso, sino que este viernes, en medio del escándalo y de la acusación de la oposición de posible corrupción, el propio Ibañez anunció que la Provincia denunciará penalmente a Bonarrico por tentativa de fraude al Estado.

Bonarrico, en contra del Gobierno ante sus fieles

Tras esta noticia, se conoció, conforme un audio filtrado por Te digo lo que pienso en radio Nihuil, que Bonarrico le habló a sus fieles en su iglesia y aseguró que "el mundo circular no ama a los cristianos".

"El señor gobernador, después de tanto trabajo y acuerdo, sacó el decreto ayer pero como se levantó fuertemente la crítica lo derogó", explicó a sus seguidores y continuó: "El mundo circular no ama a los cristianos, nos odia".

"El gobernador inmoralente prefirió derogar el acuerdo para quedar bien con la oposición", acusó.

"Eso nos hace ver que el pueblo cristiano al Gobierno le importa tres pepinos. Prefiere quedar bien con uno o dos legisladores que levantan la voz en contra y no cumplir con la palabra", se quejó el exsenador provincial que, según dijo declinó su candidatura al Congreso para formar parte de Cambia Mendoza y, en lugar de aceptar un cargo en el Gobierno prefirió suscribir este convenio para que el dinero vaya a parar a la comunidad.

"Dios dijo que tu sí sea sí y tu no, sea no", predicó Bonarrico ante sus fieles. "Así me comporté yo", dijo y contrapuso al gobernador a quien tildó de actuar con "inmoralidad, falta de palabra, falta de decisión y de pagar el precio por aquello a lo que nos comprometemos".