Bodegas de Argentina y el Gobierno de Mendoza reclamaron la baja de retenciones a la Nación

Este reclamo, realizado ante el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, fue inmediatamente apoyado por el titular de la cartera de Economía y Energía, Enrique Vaquié, quien puso de ejemplo a la provincia en cuanto a la decisión de colocar tasa cero a 68 actividades productivas.

Las quejas de Ortiz y Vaquié por la falta de apoyo del Gobierno nacional

Tanto la presidenta de Bodegas de Argentina como el ministro Vaquié conicidieron en sus discursos en reclamar a la Nación mejores condiciones para la exportación de vinos.

"Nos preocupa el atraso cambiario, las retenciones, la carga impositiva que nos hace perder segmentos con quienes compiten con nosotros por ocupar las góndolas del mundo con sus vinos. En concepto de retenciones, el sector aporta 38 millones de dólares, a lo que debemos sumar un valor similar en concepto de aranceles en los mercados de destino como consecuencia de la falta de acuerdos de libre comercio, siendo Argentina el país que más paga en el mundo en concepto de aranceles por importaciones vitivinícolas", enfatizó la titular de Bodegas de Argentina.

En el mismo sentido, Enrique Vaquié manifestó que "es el Gobierno Nacional el que tiene las herramientas para hacer política macroeconómica" y que para que el sector vitivinícola tenga rentabilidad, toda la cadena productiva tiene que tenerla.

"Es cierto lo que dice Julián Dominguez acerca de que existen reintegros, pero esto es porque no existen acuerdos de libre comercios con países como México, por ejemplo", sostuvo y agregó que "Los productores no pagan solo el 4,5% de lo que exportan, sino que además existen muchos otros costos, como la botella, la etiqueta, el corcho, que provocan que los costos suban y que estas retenciones no sean del 4.5% sino del 22,5%"

La respuesta de Julián Dominguez acerca de la baja de retenciones

Según el ministro de la Nación, él tiene una visión "mucho más optimista", sobre la situación de los empresarios vitivinícolas.

En primer lugar, señaló que no es que existan para todos igual las retenciones. Aquellos que exportan menos de 500.000 dólares anuales, son beneficiados con una baja del 50% en este aspecto. También habló de los reintegros, pero sobre todo manifestó que "Nada nos importa más que acompañar a quienes exportan, porque si a ellos les va bien, al país le va bien". Sin embargo no dejó esbozar ninguna posibilidad de que las retenciones disminuyan.

Vaquié aprovechó su discurso para destacar la decisión del gobierno de Suarez de bajar el impuesto a los ingresos brutos de 68 actividades. Entre otras, la industria del vino se ha visto beneficiada, ya que si cuentan con los impuestos al día, paga el 0,75% en concepto de Ingresos Brutos.

El reclamo de Bodegas de Argentina a la Coviar

Tampoco faltaron los chispazos entre Bodegas de Argentina y la Coviar. Ortíz criticó la actitud de la actual gestión de Coviar, que lleva adelante José Zuccardi. Apuntó a que se desperdician recursos en replicar estructuras que funcionan bien y que son responsabilidad de Bodegas de Argentina, o que se ocupan fondos para promocionar el vino internacionalmente, cuando esa tarea la realiza Wines of Argetina. En lugar de esto, dijo Ortiz, deberían ponerse a trabajar juntos para obtener mejoras que beneficien al sector en general.