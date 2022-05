Bermejo planteó que la Provincia y la Nación financien la lucha contra la polilla de la vid

La iniciativa que se cargó en el portal de Leyes Abiertas, con la idea de recibir aportes, consiste en "declarar de interés nacional la erradicación de la plaga Lobesia Botrana, y encargar al SENASA combatirla con la técnica de confusión sexual con feromonas, sumado a tratamientos químicos de bajo impacto ambiental cuando corresponda, hasta su total erradicación”.

"La ley anterior de la que fui autor y que se aprobó a fines del 2015, nunca se terminó de reglamentar y el financiamiento que aportaba la Nación quedó desactualizado, por eso pretendemos que ahora se definan los aportes en virtud del presupuesto nacional y que haya coordinación con las provincias, pero que no deban ser los productores los que paguen esta lucha contra la polilla de la vid", adelantó el legislador maipucino.

Fumigación aérea polilla de la vid 08 (5).JPG Luego de reiterados reclamos por fondos a la Nación, el gobierno provincial envió a la Legislatura un proyecto para destinar $600 millones a la lucha contra la polilla de la vid. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Con la idea de pulir su proyecto, Bermejo le giró copias al titular de la Coviar, José Zuccardi, al presidente del INV, Martín Hinojosa, y al ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus "porque hay probabilidades de que con los investigadores del Conicet y el INTA se pueda implementar nueva tecnología para generar la feromona de confusión sexual con el que se engaña a esa polilla para evitar que se propague", aportó el diputado. También se habría mostrado interesado en este proyecto el diputado y ex gobernador sanjuanino, José Luis Gioja.

Según los datos que contempló Bermejo a la hora de avanzar con esta reforma de la ley 27227, de las 160.000 hectáreas de vides del país, unas 50.000 están afectadas por la polilla de la vid. Por tanto el avance de la plaga exige un combate sostenido en el tiempo y eficaz.

"No nos sirve un combate intermitente porque no llegan los fondos para la lucha contra la polilla, porque en Mendoza hay oasis que están cerca de tener el certificado de libre de Lobesia Botrana, como es el caso del Sur, y no se puede retroceder en eso", resaltó el autor del proyecto.

El histórico reclamo de fondos para la lucha contra la polilla de la vid tiene varias voces

Los principales afectados por la polilla de la vid son los viñateros y productores vitivinícolas que cada año ven cómo esa plaga afecta consume sus vides, y por eso no titubearon en insistir en la urgencia de los fondos para combatirla que fueron desapareciendo desde la campaña del 2019 en adelante.

Sucede que la ley nacional 27227 que se sancionó en noviembre del 2015, establecía un combate de la plaga durante 4 años, y cumplido el plazo sostener esa lucha contra la polilla se complicó.

Por eso esos productores se lo reclamaron a los funcionarios del ex presidente Mauricio Macri en el final de su gestión, luego al ex ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, y al mismo presidente Alberto Fernández en su fugaz visita del 2021 y volvieron a la carga en marzo pasado, cuando llegó a Mendoza el actual titular de esa cartera Julián Dominguez.

Los más memoriosos aseguran que sólo en las campañas del 2016/2017 y la del 2017/2018 la Nación giró la totalidad de los fondos, pero luego el dinero fue redujo a la mitad, obligando a la provincia a completar el monto necesario para combatir la plaga, trabajo del que se hizo cargo el Iscamen.

Fondos nacionales y provinciales de combate de la polilla de la vid.jpeg

Más tarde, se gestó una ley provincial que implicó que los productores que tuviesen más de 10 hectáreas de cultivadas de vid, aportasen $1.500 por hectárea a partir de esa cantidad, para el combate de esa polilla y el plazo de aporte tuvo vigencia hasta el 2020, aunque hubo un alto índice de morosidad.

La lucha contra esta plaga es clave para los productores mendocinos, y por eso se entiende que el reclamo por quien pone el dinero para ese combate se haya filtrado en la campaña del año pasado. Por un lado el ministro de Economía Enrique Vaquié le recordaba a la Nación que debía enviar $1.382 millones para esa lucha, y por otro la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti presentaba un proyecto para que el Ejecutivo dispusiera la asignación de una partida presupuestaria especial para cumplir con lo que estipula el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia Botrana.

También la ex diputada nacional, actual legisladora provincial, Claudia Najul presentó uno proyecto similar en enero del año pasado, junto a Alfredo Cornejo.

Tal es la preocupación que genera esa polilla, que en el último desayuno de Coviar, el mismo ministro Julián Dominguez admitió que "sería importante que se vuelva a hacer una ley que permita financiar la lucha contra esta plaga", y aseguró, ante la insistencia de los presentes, que se estaba trabajando en eso.