Autorización del uso de pistolas Taser para preventores: una ley a medida de Ulpiano Suarez

Ulpiano con Patricia Bullrich.jpeg Ulpiano Suarez se reunió con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich para pedirle que las fuerzas federales capaciten a los preventores para poder usar pistolas Taser.

A esa altura, el jefe comunal citadino no sólo le hacía aportes al proyecto de ley de Seguridad Ciudadana que presentó esta semana con la ministra Mercedes Rus, sino que ya había acordado con el gobernador Alfredo Cornejo hacer una compra en conjunto de una nueva partida de esas pistolas Taser.

Es que la Provincia lanzó la licitación para adquirir 100 de esas pistolas no letales y Ulpiano pactó con Cornejo extender la licitación a 130 armas, para que ese excedente de 30 quedara en manos de sus preventores.

Desde la estrategia política y de gestión, en el entorno del gobernador se entusiasmaron con el pedido del intendente citadino.

"Cuando Ulpiano planteó que quería sumarse a la compra de Taser nos pareció un gesto positivo. Ojalá todos los intendentes se involucraran con el tema de la prevención en materia de seguridad, eso elevaría el debate y nos ayudaría no sólo a enfocar los temas clave, sino también a fortalecer el sistema de seguridad que necesita de todos los actores", acotó una fuente de la mesa chica del mandatario.

Ulpiano Suarez en la presentación del proyecto que regula a los preventores.jpg El intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, se sumó a la presentación del proyecto que le da marco legal al uso de las Taser en manos de preventores municipales.

Para comprar las pistolas el intendente deberá desembolsar unos U$S330.000 dólares, ya que de acuerdo a los valores de mercado, cada Taser cuesta alrededor de U$S7.500 dólares y a eso habría que sumar la cámara (con un software específico) que se le adosa al preventor que se activa en el mismo momento en que vaya a usarla y así que quede registrado todo el operativo entre que detecta la situación de inseguridad y activa la pistola.

En principio, el acuerdo supone que la Provincia pagará el total de las armas y el costo de las 30 que irán a Ciudad se le descontará de lo que debería recibir por coparticipación.

Según el presupuesto original que se publicó en su momento en el Boletín Oficial, el Estado haría una inversión de $806,3 millones, en lo que está incluida también la adquisición de 300 cartuchos de larga y corta distancia

La apertura de los sobres de esa licitación estaba prevista para el pasado 17 de febrero, pero se extendió a junio a pedido de las empresas interesadas en convertirse en proveedoras del Estado mendocino. En esa competencia habría una firma china, una brasileña y los representantes de la marca Taser, que al parecer serían los que tienen más chances de imponerse por los costos que manejan.

pistolas taser (1).jpg Las pistolas Taser tienen un costo en el mercado de unos U$S7.500 dólares y a eso se debe sumar la cámara y el software que necesita para dejar registrado el operativo que realizó el preventor a la hora de usarla.

Habiendo avanzado en esa licitación, sólo faltaba darle a ese uso el marco legal que amparara a los preventores.

Ese círculo comenzó a cerrarse este miércoles cuando Suarez escoltó a Mercedes Rus en la presentación del proyecto que, aunque es de autoría de la ministra, bien podría llamarse "Ley Ulpiano Suarez", porque hasta ahora es el único intendente que ha motorizado el uso de esas armas.

No lo dicen abiertamente para no subestimar la discusión que pudiera dar la oposición, pero tanto en los planes del Gobierno, como en los del mismo Ulpiano, está que para junio ese proyecto ya esté aprobado, ya que sólo necesita el aval de la mayoría simple y el oficialismo cuenta con los números necesarios en ambas cámaras legislativas.

Ulpiano, el único interesado en usar las Taser

El proyecto de Seguridad Ciudadana que llevaron Rus y Suarez a la Legislatura el miércoles establece los requisitos mínimos que deberán cumplir los cuerpos de seguridad ciudadana que decidan crear los municipios.

Marca que las comunas serán responsables de dotar a sus cuerpos de seguridad ciudadana de los elementos necesarios para cumplir su labor, así como de garantizar la formación de sus integrantes y deja bien en claro que la capacitación en aspectos como resolución de conflictos, el derecho administrativo sancionador y contravencional estará a cargo del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), es decir que será potestad de la misma ministra.

Ella será también quien autorice a esos agentes municipales a utilizar armas como las Taser, bastones, aerosoles disuasivos y pistolas de aire comprimido, pero en ningún caso armas de fuego.

Claro está, el proyecto no obliga a los intendentes a crear esos cuerpos de seguridad ciudadana, sino que les da un marco legal para funcionar.

A Ulpiano Suarez le viene como anillo al dedo, porque en lo operativo sólo Ciudad tiene hoy un cuerpo de 320 preventores abocados a custodiar la seguridad, en el resto de las comunas, sobre todo las del Gran Mendoza, esos municipales cumplen funciones de seguridad vial.

Preventores de Ciudad aprehenden a un joven que usó un cuchillo para robar un celular.jpg En uno de los operativos de esta semana, los preventores de Ciudad detuvieron a un joven que había robado un celular utilizando un cuchillo.

Pero además, en Casa de Gobierno entienden que habilitar el uso de esas armas no letales viene a colaborar con la prevención en centros urbanos de gran concentración de personas, en los que por diversas situaciones la Policía de Mendoza tiene dificultades para actuar.

"En la calle Arístides, cuando hay aglomeración de personas por algún evento por ejemplo, se dan situaciones de arrebatos, forcejeos y/o altercados violentos en los que los preventores bien podrían actuar con estos dispositivos", aportó una fuente allegada al cuarto piso.

Hoy, además de Ciudad, sólo Las Heras, con su Guardia Urbana Municipal (GUM) se perfila para cumplir esas tareas de prevención, y según aseguran desde la comuna en los planes del intendente Francisco Lo Presti está capacitar a esos 160 preventores para que a futuro puedan usar algunos dispositivos en pos de mantener la seguridad en esas tierras lasherinas, pero es un plan a largo plazo.

Sin embargo, a escasas horas de la presentación del proyecto, ya surgieron algunos jefes comunales que se pusieron en la vereda de enfrente y levantaron la voz, entendiendo que esa herramienta los dejaba expuestos y les traslada la responsabilidad de hacerse cargo de la seguridad en sus comunas, un área que entienden, le compete sólo al Gobierno provincial.

El mismo Esteban Allasino, intendente de Luján, criticó la creación de estos cuerpos "paralelos" de seguridad, marcó que a su entender son una solución a "corto plazo" y resaltó que a las comunas les significaría un costo considerable, por lo que habría que ver si los vecinos están dispuestos a afrontarlo.

esteban allasino.jpg El intendente de Luján, Esteban Allasino se mostró crítico del proyecto para darle un marco legal a los cuerpos de preventores de Seguridad Ciudadana y se marcó que si a los intendentes se les da esa responsabilidad, también deberán ver cómo se paga ese servicio.

"Si los municipios vamos a asumir la responsabilidad de la seguridad, debemos ser honestos y decir que esto tendrá un costo adicional. Ya sea una nueva tasa o recortando obras y servicios, no se puede pedir a los ciudadanos que paguen dos veces por lo mismo", declaró el lujanino a una radio local.

Sus argumentos son los mismos a los que alguna vez apeló el ex intendente de San Rafael, hoy presidente del PJ, Emir Félix, quien siempre se negó a crear esos cuerpos de preventores afirmando que sería un doble gasto para el Estado.

Sin titubear, desde el Gobierno volvieron a insistir que nadie está obligado a crear un cuerpo de preventores, y la misma ministra Mercedes Rus salió a defender su proyecto.

Mercedes rus robo de cables.jpeg La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, salió a defender su proyecto de Seguridad Ciudadana, en el que entre otras cosas se le da a los preventores la habilitación para usar pistolas Taser.

"Siempre hemos dicho que esperamos un mejor involucramiento de los intendentes en materia de seguridad ciudadana, eso abarca desde la urbanística aplicada a seguridad, como son las luminarias, desalojos por uso irregular de espacios públicos o el diseño estratégico de urbanización, espacios verdes y comunes,", comenzó diciendo la funcionaria y aclaró: "Esta propuesta de ley no obliga a ninguna comuna a generar su cuerpo de seguridad ciudadana, sí establece que quién los forme, adopte los límites y condiciones legales correspondientes. Las realidades son distintas en cada departamento y no todos los municipios necesitan estos cuerpos en este estado de situación. Ciudad de Mendoza tiene una trayectoria en el ejercicio de estos cuerpos y por eso también podrían llegar a ser autorizados a utilizar algunas herramientas o armas de baja letalidad bajo estrictas condiciones. No es lo mismo en el resto de las comunas", graficó ante la consulta de Diario UNO.

En esa puja de si los intendentes deben involucrarse o no en la prevención de la inseguridad, desde Casa de Gobierno esgrimieron una encuesta que hicieron hace días en la que se refleja que los mendocinos ven a sus intendentes cada vez con más protagonismo. En materia de obras públicas 65% dice que a las obras en ejecución las hace la provincia, y 30% asegura que su intendente encara la obras necesarias para su comuna.

De hecho, aún cuando pocos destinan fondos a la vivienda, muchos de sus vecinos entienden que por el sólo hecho de gestionarlas ante la Provincia, son los hacedores de las casas que se levantan en sus municipios.

En materia de seguridad también se da una proporción similar de protagonismo a los intendentes. "Por tanto los jefes comunales no deberían despegarse del rol de apostar a la prevención de la inseguridad, porque sus vecinos se lo van a reclamar a él directamente", advirtieron desde el Gobierno.

Qué son y cómo deberían usarse las pistolas Taser

Si bien aún resta que la Legislatura apruebe el proyecto de ley, para que los preventores de Ciudad puedan usar las pistolas Taser, resulta clave saber cómo funcionan y en qué situaciones se las podría utilizar.

Días atrás, Diego Ángeles, experto en seguridad e instructor de armas electrónicas, explicó en Hora Libre de Radio Nihuil que este tipo de herramientas deben ser utilizadas únicamente en el torso o en las piernas de la persona, evitando siempre la cabeza, ya que su impacto podría afectar los ojos. Además, recomendó no utilizarlas en adultos mayores, niños o personas embarazadas.

Arma-Taser-Chano.jpg Las pistolas Taser funcionan con dos arpones que tienen que tomar contacto con el cuerpo para que efectivamente realicen la descarga eléctrica, según explicó un especialista en Radio Nihuil.

Aclaró que cuando sale el disparo de la Taser el impacto eléctrico "va cargado con 5.000 voltios, pero una vez que llega es de 400". "El voltaje no es lo peligroso para el ser humano, sino el amperaje "que es de 0,12 miliamperios", apuntó.

"Las Taser disparan dos arpones, que tienen que impactar en el cuerpo o estar conectados con el cuerpo para que realmente funcione. Si un solo arpón impacta en el cuerpo, pero el otro no, no se acciona", continuó.

El especialista aseguró que las Taser de ninguna manera podría ocasionar la muerte de una persona.

"Es muy poca la descarga. Por eso es no letal", aclaró. También despejó dudas sobre las personas que tienen problemas cardíacos e indicó que "no afecta ni a las personas que tienen un marcapaso ni el ritmo cardíaco".

Según su explicación cuando impactan los dos arpones en el cuerpo y se accionan, el efecto dura cinco segundos y se puede aplicar hasta tres veces y a una distancia de tres metros. "Son los peores cinco segundos que una persona puede pasar. Para ser instructor, tuve que utilizarlas en mí mismo y el tiempo pasa en cámara lenta. Cuando llegás al segundo dos, es interminable".

Sobre las funciones que tienen las pistolas Taser aseveró que una de ellas es atacar el sistema sensorial, "porque afecta los nervios, provocando dolor", y, por otra parte, influye sobre el sistema motor. "Lo que hace es anular toda acción física y confundir a nuestro sistema para que uno no se pueda mover".

El experto en armas electrónicas afirmó que la distancia recomendada para el disparo es de tres metros