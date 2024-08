Aunque la Constitución no lo permite, Emanuel Fugazzotto pidió su propio desafuero

La investigación, conducida por la Fiscalía de Delitos Económicos, acusa a Fugazzotto de haber facilitado sus datos personales para recibir préstamos ilegales. En la causa hay varios imputados y préstamos que suman $4,9 millones, otorgados entre 2016 y 2018, sin el debido control por parte de Ricardo Villarreal, tesorero de AMSA.

emanuel fugazzotto.jpg Emannuel Fugazzotto.

► TE PUEDE INTERESAR: Lourdes Arrieta pidió disculpas y responsabilizó a Martín Menem por la visita a genocidas

En su declaración de 2019, Fugazzotto se desligó de la responsabilidad y culpó a Alejandro Gil, ex subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Paco Pérez, por la operación.

"Este señor (Gil) me llama al celular y me pidió hacerle un favor, que consistía, en que le prestara mi cuenta porque la de él no la podía usar para unos inconvenientes", declaró en esa ocasión.

"Entonces accedo, porque me explicaba que tenía que pagar unas deudas, y fuimos al banco, una vez que me hacen la transferencia, retiro el dinero por ventanilla y se lo doy a Gil", continuó el legislador que arriesga hasta seis años de prisión.

La Justicia le prohibió recibir fondos al Partido Verde de Emanuel Fugazzotto

La Justicia Federal le prohibió al Partido Verde de Emanuel Fugazzotto recibir dinero, tanto público como privado, por un año porque el diputado provincial y las demás autoridades partidarias no pudieron explicar ante el juez Pablo Quirós el destino de los fondos otorgados por el Estado y por aportantes privados para la campaña electoral de 2023.

Partido Verde- Emanuel Fugazzotto-Mario Vadillo.jpg Emanuel Fugazzotto y Mario Vadillo.

► TE PUEDE INTERESAR: Reapareció Daniel Orozco con un video por el Día del Niño y Lo Presti lo cruzó en las redes

"Declarar por no acreditado el origen y destino de los fondos recibidos por el Partido Verde del Distrito Mendoza y en consecuencia aplicar al partido la sanción de pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por el plazo de un año", determinó el magistrado tras cuatro pedidos incumplidos para que normalicen la situación.

Además, Quirós decidió notificar al Ministerio Público Fiscal para que inicie un proceso penal contra Mario Vadillo, ex candidato a gobernador y presidente del Partido Verde, y Mauro Giambastiani, tesorero y diputado provincial.