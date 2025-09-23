ATE le reclamó a Alfredo Cornejo que retire el proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público

estatuto empleado público 1 La semana pasada se debtió en comisiones la reforma del Estatuto del Empleado Público, propuesta por Alfredo Cornejo. Foto: Senado de Mendoza

Roberto Macho: "La reforma de Cornejo vulnera derechos"

El secretario general de ATE, Roberto Macho, dijo que "le enviamos una carta al gobernador para plantearle por escrito que la reforma laboral que llevó a la Legislatura vulnera derechos".

"Queremos que Alfredo Cornejo tenga presente que se atacan derechos previstos tanto en la Constitución Nacional como de Mendoza y otras normativas vigentes. Pedimos que retire el proyecto y que la discusión vuelva a los ámbitos naturales de debate, que son las paritarias", exclamó el sindicalista.

Macho amplió que "le hicimos llegar un compendio de las normas que se violentan con este proyecto de reforma, que incluso va en contra de pactos internacionales. La misma nota se la mandamos a la vicegobernadora Hebe Casado".

Carta de ATE al gobernador

El proyecto para modificar el Estatuto del Empleado Público, ya tiene media sanción de Diputados, por donde pasó rápidamente pero la semana pasada se desató una fuerte polémica en el Senado.

En la Cámara Alta, el oficialismo buscaba avanzar al mismo ritmo, pero la presión de la oposición y de los sindicatos postergó la definición.

El punto más conflictivo es la incorporación de la figura del “empleado interino”, que según el peronismo abre la puerta a contrataciones "a dedo". Para la presidenta del bloque del PJ, Adriana Cano, este punto contradice el compromiso asumido por Alfredo Cornejo de garantizar ingresos al Estado únicamente a través de concursos.

El escenario legislativo en el Senado por ahora aparece ajustado: podría haber 19 votos a favor y 19 en contra. En ese caso, el desempate quedaría en manos de la vicegobernadora Hebe Casado, lo que prácticamente asegura la aprobación de la iniciativa.

Sin embargo, el costo político puede ser alto. Los gremios ya se movilizaron y anticiparon más medidas de fuerza si la ley avanza.