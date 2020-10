Aseguran que el Gobierno no perdió apoyo

"No sólo el Gobierno Nacional conserva el apoyo. Los distintos gobiernos provinciales también tienen un nivel alto de acompañamiento", subrayó el analista en declaraciones periodísticas.

También explicó que actualmente "la mayoría de los consultados no basan su apoyo en que se estén resolviendo los problemas", sino en "la confianza y expectativa de que se van a ir solucionando" una vez que la pandemia quede atrás.

Una de las fortalezas que está sosteniendo el apoyo a la gestión del Gobierno es justamente la fortaleza que está mostrando el Frente de Todos y sus actores, que no muestran diferencias internas públicas. Hoy no se vislumbra el desmembramiento del Frente de Todos

Por último, aseguró que "el principal factor de apoyo a este gobierno" fue "la esperanza de que hubiera un mejor manejo de la economía", una situación que se agravó por la pandemia, por lo que remarcó que, en el futuro, el Gobierno deberá mostrar respuestas en el lado económico.