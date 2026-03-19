La OMS advirtió que Argentina será "menos segura" tras su salida del organismo

El titular de la OMS sostuvo que la salida del país no solo representa una pérdida para Argentina, sino también para el sistema de cooperación global en salud, ya que debilita los mecanismos de coordinación internacional ante emergencias sanitarias.

Qué implica la salida del organismo

El gobierno argentino confirmó recientemente su decisión de abandonar la OMS, en línea con una postura crítica hacia organismos internacionales y su rol en la gestión de la pandemia.

Sin embargo, desde el organismo aclararon que la desvinculación no será inmediata, ya que deberá ser analizada y eventualmente votada en la Asamblea Mundial de la Salud, prevista para los próximos meses.

Además, Ghebreyesus advirtió que esta medida también podría afectar la relación del país con la Organización Panamericana de la Salud, ya que ambas instituciones trabajan de manera articulada en la región.

La OMS asegura que Argentina será menos segura tras retirarse del ente

Impacto en la seguridad sanitaria

Desde la OMS remarcan que pertenecer al organismo permite a los países:

Acceder a cooperación internacional en emergencias sanitarias

Recibir asistencia técnica y coordinación regional

Participar en sistemas de alerta temprana y prevención de enfermedades

La salida implicaría perder parte de esa red global de apoyo, lo que según el organismo incrementa la vulnerabilidad ante crisis sanitarias.

Un debate con repercusión internacional

La decisión del gobierno argentino generó repercusión tanto a nivel local como internacional, en un contexto donde la cooperación en salud global es clave tras experiencias recientes como pandemias y brotes regionales.

Mientras tanto, la discusión continúa abierta y el futuro vínculo de Argentina con los organismos sanitarios internacionales aún no está definido, a la espera de las instancias formales que deberán tratar el tema.