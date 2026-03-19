La OMS advirtió que Argentina será "menos segura" tras su salida del organismo

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que Argentina “será menos segura” tras la decisión del gobierno de Javier Milei de retirarse del organismo sanitario internacional. La declaración se dio en una conferencia de prensa este jueves en medio del debate por las implicancias de la medida.
La advertencia de la OMS
Durante su exposición, Ghebreyesus fue contundente al evaluar el impacto de la decisión:
“La seguridad sanitaria requiere universalidad, y eso hará que Argentina sea menos segura”
El titular de la OMS sostuvo que la salida del país no solo representa una pérdida para Argentina, sino también para el sistema de cooperación global en salud, ya que debilita los mecanismos de coordinación internacional ante emergencias sanitarias.
Qué implica la salida del organismo
El gobierno argentino confirmó recientemente su decisión de abandonar la OMS, en línea con una postura crítica hacia organismos internacionales y su rol en la gestión de la pandemia.
Sin embargo, desde el organismo aclararon que la desvinculación no será inmediata, ya que deberá ser analizada y eventualmente votada en la Asamblea Mundial de la Salud, prevista para los próximos meses.
Además, Ghebreyesus advirtió que esta medida también podría afectar la relación del país con la Organización Panamericana de la Salud, ya que ambas instituciones trabajan de manera articulada en la región.
Impacto en la seguridad sanitaria
Desde la OMS remarcan que pertenecer al organismo permite a los países:
- Acceder a cooperación internacional en emergencias sanitarias
- Recibir asistencia técnica y coordinación regional
- Participar en sistemas de alerta temprana y prevención de enfermedades
La salida implicaría perder parte de esa red global de apoyo, lo que según el organismo incrementa la vulnerabilidad ante crisis sanitarias.
Un debate con repercusión internacional
La decisión del gobierno argentino generó repercusión tanto a nivel local como internacional, en un contexto donde la cooperación en salud global es clave tras experiencias recientes como pandemias y brotes regionales.
Mientras tanto, la discusión continúa abierta y el futuro vínculo de Argentina con los organismos sanitarios internacionales aún no está definido, a la espera de las instancias formales que deberán tratar el tema.