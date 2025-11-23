Argentina vuelve al mundo

Argentina, usando este principio y el acuerdo, puede destinar su capital a invertir en aquellos bienes y servicios en donde su costo de oportunidad es más bajo y su eficiencia promedio ponderada es más alta en relación a EE.UU., lo cual, lo hará al país mucho más eficiente y competitivo. Sin importar la situación fiscal, laboral, financiera, etc. comparativa con Estados Unidos, el sólo hecho de aplicar este principio, Argentina gana en competitividad y eficiencia.

Si lo que se pretende es que Argentina aumente la cantidad de bienes y servicios a ser colocados en el mercado de USA, será clave lo que se haga en materia de baja del gasto público y de la presión tributaria futura (sobre todo de las provincias y municipios), ya que esto, permitirá mejorar la eficiencia promedio ponderada en más bienes y servicios, que en el futuro se podrán colocar en ese mercado de 450 millones de habitantes, debido a que el acuerdo es dinámico, es decir, que siempre se podrá modificar a lo largo del tiempo mediante acuerdos puntuales en cada momento si algo cambia en el tiempo.

Se abren más mercados para Argentina

El acuerdo trae también menores costos de transacción no sólo con EE.UU. sino con el resto del mundo. En efecto, el sólo hecho de exportar bienes y servicios a USA, permitirá que certificaciones, licencias y permisos puedan ser disminuidos o directamente eliminados, disminuyendo costos. Si Argentina vende algo a USA, ese hecho servirá de certificación ante el resto del mundo que ya comercia con USA, eliminando dobles y hasta triples certificaciones y/o permisos que hoy necesita Argentina para entrar en otros mercados, en buena medida debido al “prontuario” que el país tiene el mundo. USA es el principal comprador de bienes y servicios del mundo, con sus importaciones participa en la creación de un 28%/30% del PBI mundial de forma directa y de un 10%/12% más en forma indirecta.

Los contratos firmados con firmas criptográficas bajo ley argentina, pasarán a ser válidos en USA sin necesidad de dobles y triples validaciones, que aumentaban costos notariales y jurídicos. Esto implica que Argentina entra en la red mundial del comercio digital de la mano de USA. Extrapolando y utilizando la anécdota de J.P.Morgan y el cliente que le viene a pedir un préstamo, para aplicarla a este acuerdo, si te ven caminar al lado del país más importante del planeta, tu crédito aumenta solo.

Igual Argentina deberá mostrarle al mundo que no depende de Milei, que puede ser un país serio y dejar de lado su prontuario; y por supuesto, deberán haber más empresarios y emprendedores analizando y aprovechando ventajas competitivas y menos “empresaurios” pidiendo devaluaciones y privilegios (aranceles, mercados cautivos, políticas sectoriales, etc.).

Argentina debe replantear su estadía en el Merco (cerco) sur

Es fundamental que el país en general y el gobierno en particular, revean el estatus dentro del Merco (cerco) sur. Para ejemplificar lo nefasto que significa para Argentina hoy ante este acuerdo, estar metida en el Merco (cerco) sur, veamos las dudas que se plantean en el sector automotriz.

El arancel externo común que tiene el Mercosur para su países miembros, es del 35% salvo excepciones. Esto implica que tanto autos como autopartes tienen ese arancel. Dado esto, cómo será el tratamiento de importaciones de autos y autopartes desde USA? Si se mantiene el arancel, cómo será la respuesta de USA ante esto? Si los autos y las autopartes que se puedan comprar en USA son más baratas y de mejor calidad incluso que las de Brasil, cómo se solucionará este punto?

Esto sucede en otros sectores también, lo que obliga a replantear todo lo relativo a Argentina dentro del Merco (cerco) sur. Con este acuerdo de fuerte libre comercio con USA, queda en evidencia que la estancia de Argentina dentro del Mercosur es más un “cerco” que un mercado común (siempre lo fue pero ahora más). Y también queda al descubierto, si aplicamos el principio de Ricardo, que un mercado común es ineficiente y genera lo que en economía se denomina desvío de comercio: no se produce lo que es más eficiente ni se comercia con quienes se obtiene una ganancia mutua.

Un acuerdo de libre comercio, aún con ciertas pautas por las restricciones políticas que siempre existen en los sistemas políticos vigentes, es mucho más eficiente. Como decía el gran David Ricardo, “Si un país sobresale en la fabricación de vino y otro en la fabricación de telas, ambos se benefician con el intercambio”.