Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei que llama "pedófilo" a Perón, avisó que planea una visita a Mendoza

El itinerario está siendo armado por la ONG “Batalla Cultural”, que se dedica a difundir la ideología del Presidente en la provincia desde el año pasado. Son un grupo formado en su mayoría por gente joven y activa en las redes sociales, como parece mandar el manual libertario. Además, a Márquez lo traen algunos colaboradores cercanos a la diputada nacional Mercedes Llano, figura del Partido Demócrata local.

“Se están dedicando a traer a gente del círculo de Javier o que pertenecen más o menos a su ideología”, explican desde la organización. Es cierto: hace dos semanas trajeron también al analista Álvaro Zicarelli, otro autor que asesoró al “León” en asuntos internacionales antes de la campaña presidencial. Diario UNO tuvo un mano a mano con él en 2022 que se puede leer acá.

Quién es Nicolás Márquez

"Perón fue un dictador pedófilo. “La izquierda es el refugio intelectual de los resentidos sociales”. “Nuestra lucha es contra el lobby gay y contra el feminismo”. “La homosexualidad es una conducta insana”. Las tres son sólo algunas de las frases que Nicolás Márquez pronuncia sin el más mínimo temblor. No sólo es autor de “Milei: la revolución que no vieron venir”, sino que también ha tenido largas charlas con el mandatario, con quien –aseguran- logró incluso construir una amistad.

Este escritor de 49 años. Además de estar en contra de la "ideología de género", el feminismo y la izquierda, es un defensor del accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. Hace poco aseguró que “los desaparecidos no eran personas, sino guerrilleros”. Asegura, además, que los primeros auditorios antes de ser masivamente conocido, los llenaba con “la familia procesista”, según consigna una entrevista en el diario El País, de España.

Algunos de sus libros son “La máquina de matar” (en referencia al Che Guevara); “La dictadura comunista de Salvador Allende”; “La mentira oficial: El setentismo como política de Estado”; “El libro negro de la nueva izquierda: ideología de género o subversión” y “La guerra civil argentina: Los ‘70 que oculta la corrección política”.

nicolas marquez.jpg "Hasta la derrota siempre", dice la portada de uno de los libros que Nicolás Márquez le dedica a la vida del Che Guevara.

Su cuenta de “X” tiene casi 130 mil seguidores. Ahí, horas atrás se metió en el conflicto creciente entre Argentina y España por la insinuación del Milei respecto a que la esposa del presidente Pedro Sánchez sea corrupta. Márquez dijo sobre eso que “el gobierno bolchevique de Pedro Sánchez está siendo el hazmerreír del mundo”.

Pero sus agravios por estas horas no sólo cruzan el Atlántico, sino que también caen sobre políticos locales. Esta semana dijo: “¿Acaso se pensaron que Milei era un presidente radical o un dirigente domesticado al estilo de Horacio Rodríguez Larreta? No la ven. Por eso gana. La tibieza, la claudicación y el buenismo no forman parte de su esquema moral”.

En una semana, Márquez estará en Mendoza.

