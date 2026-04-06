ANSES extendió el plazo para los retiros voluntarios: qué pasará con los empleados en Mendoza

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este lunes una prórroga en su estrategia de reducción de personal. El organismo extendió la fecha límite para que sus empleados puedan adherirse al Plan de Retiro Voluntario, una medida que forma parte del programa de ajuste del gasto público impulsado por el Ejecutivo.
Originalmente, el plazo para manifestar la intención de salida vencía en los últimos días, pero ante la demanda de consultas y la necesidad de procesar los legajos, se decidió postergar el cierre y lo oficializó a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. Según fuentes oficiales, la medida busca "dar previsibilidad" a quienes todavía evalúan las condiciones económicas del retiro.
El plan está dirigido a empleados de planta permanente que cumplan con ciertos requisitos de edad y antigüedad, ofreciendo una indemnización que, en muchos casos, resulta superior a la de un despido sin causa, sumado a una serie de cuotas mensuales de acompañamiento.
El impacto en Mendoza: unos 50 empleados de ANSES en la mira
En la provincia, la situación se sigue de cerca en las Unidades de Atención Integral (UDAI). Según pudo saber Diario UNO, el objetivo del organismo es que aproximadamente 50 empleados mendocinos se acojan al retiro voluntario.
- ¿Quiénes pueden irse? El foco está puesto en trabajadores que están cerca de la edad jubilatoria o aquellos que buscan un cambio de rumbo profesional con un capital inicial.
- ¿Cuánto cobrarían? El cálculo indemnizatorio se basa en la mejor remuneración mensual, normal y habitual, multiplicada por los años de servicio, con bonificaciones extra por adhesión temprana.
Un plan para "profundizar la reducción del Estado"
Esta movida no es aislada. Desde el lanzamiento del plan, el Gobierno fue claro en su intención de "desburocratizar" y achicar las dependencias nacionales. ANSES, que cuenta con una de las plantas más grandes del país, es una pieza fundamental en este esquema de reducción del Estado.
Mientras que desde los gremios del sector miran la medida con recelo, advirtiendo sobre el posible vaciamiento de oficinas de atención al público en departamentos alejados de Mendoza, desde la gestión central aseguran que la operatividad está garantizada gracias a la digitalización de trámites.
- Dato: Los interesados deberán realizar la gestión a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) o acercarse a las oficinas de Recursos Humanos de su delegación correspondiente para conocer el monto exacto de su liquidación final.