ANSES extendió el plazo para los retiros voluntarios: qué pasará con los empleados en Mendoza

El impacto en Mendoza: unos 50 empleados de ANSES en la mira

En la provincia, la situación se sigue de cerca en las Unidades de Atención Integral (UDAI). Según pudo saber Diario UNO, el objetivo del organismo es que aproximadamente 50 empleados mendocinos se acojan al retiro voluntario.

¿Quiénes pueden irse? El foco está puesto en trabajadores que están cerca de la edad jubilatoria o aquellos que buscan un cambio de rumbo profesional con un capital inicial.

El foco está puesto en trabajadores que están cerca de la edad jubilatoria o aquellos que buscan un cambio de rumbo profesional con un capital inicial. ¿Cuánto cobrarían? El cálculo indemnizatorio se basa en la mejor remuneración mensual, normal y habitual, multiplicada por los años de servicio, con bonificaciones extra por adhesión temprana.

Un plan para "profundizar la reducción del Estado"

Esta movida no es aislada. Desde el lanzamiento del plan, el Gobierno fue claro en su intención de "desburocratizar" y achicar las dependencias nacionales. ANSES, que cuenta con una de las plantas más grandes del país, es una pieza fundamental en este esquema de reducción del Estado.

Mientras que desde los gremios del sector miran la medida con recelo, advirtiendo sobre el posible vaciamiento de oficinas de atención al público en departamentos alejados de Mendoza, desde la gestión central aseguran que la operatividad está garantizada gracias a la digitalización de trámites.

Dato: Los interesados deberán realizar la gestión a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) o acercarse a las oficinas de Recursos Humanos de su delegación correspondiente para conocer el monto exacto de su liquidación final.