Aníbal Fernández anunció un comando contra los saqueos y se despegó de Cerruti en la acusación a Milei

"Hay una vocación de generar una suerte de conflicto. No son espontáneos, no es una casualidad", consideró, pero se despegó de la vocera presidencial Gabriela Cerutti al afirmar que no tienen información fidedigna que permita identificar a los instigadores de los saqueos". La vocera había acusado a seguidores o empleados del diputado nacional y candidato a presidente Javier Milei.

