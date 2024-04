Anabel Fernández Sagasti y Ernesto Sanz fueron premiados por su labor parlamentaria

►TE PUEDE INTERESAR: Los gobernadores Pullaro, Frigerio y Llaryora adelantaron su apoyo a la nueva Ley Ómnibus

Anabel-Fernandez-Sagasti-premios.webp La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti recordó que cuando tenía 26 años llegó al Congreso como diputada.

Anabel Fernández Sagasti recordó sus comienzos cuando tenía 26 años

A Anabel Fernández Sagasti (40 años) la reconocieron por su trabajo en 2023. La mendocina recordó "tuve el privilegio de entrara tan chica a esta casa, tenía 26 años cuando fui la diputada nacional más joven y fuie la senadora más joven de la provincia con 31 años Tuve el privilegio de aprender de los mejores”.

“Cuando vine a asumir mi banca fue todo un desafío y tuve grandes maestras como Juli Di Tullio, Diana Conti, Tere García. El compañero Mayans, con la propia Cristina (Kirchner), con gobernadores y ex gobernadores. Me siento una privilegiada de poder aprender de mis colegas absolutamente todos los días”, extendió su agradecimiento.

Fernández Sagasti sostuvo: “Que se renueven los desafíos todos los días en el Parlamento. Soy una fiel defensora de nuestro trabajo institucional. Es nuestra casa política por excelencia y el Senado de la Nación es la casa de las provincias, no hay institución más federal e igualitaria que el Senado donde todas las provincias valen tres, donde defendemos la idiosincrasia, la cultura y tratamos de traer las voces de nuestros comprovincianos acá. El compromiso es seguir defendiendo la democracia, las instituciones, los derechos se defienden con instituciones fuertes”.

►TE PUEDE INTERESAR: Escándalo entre Anabel Fernández Sagasti y un senador mileísta por una polémica frase

Giacoppo-Alvaro-Gonzalez-Ernesto-Sanz-Vega.webp Radicales. El sanrafaelino Ernesto Sanz rodedo por Silvia Giacoppo, Álvaro González y Clara Vega.

Ernesto Sanz llamó a defender al Congreso

El premio a la trayectoria por 2023 le correspondió al mendocino Ernesto Sanz, quien fue senador nacional entre 2003 y 2015, tiempo en el que llegó a conducir el bloque radical de la Cámara alta. Durante su paso por el Senado, recibió 11 nominaciones del Premio Parlamentario, cuya estatuilla ganó en el año 2009.

Reivindicó la institución Congreso, y consideró “muy feliz” lo escuchado respecto de Parlamentario, en el sentido de que es “una institución dentro de esta institución que es el Congreso. Es muy cierta y muy oportuna: 35 años la convierten en una institución”.

"En estas épocas en las que pareciera que la economía es la que prima; que la economía está por encima de todas las otras valoraciones, dejo una frase que le escuché a una persona que yo valoro muchísimo, y que me tocó justo compartir con él un panel hace muchos años: Ricardo Lago, el ex presidente de Chile. Dijo algo que me quedó grabado, y que vale para todos los tiempos, sobre todo en estas épocas tan economicistas: ‘Las variables institucionales y el funcionamiento de las instituciones son más importantes para la economía que las propias variables económicas'. Entonces, estimados amigos, legisladores de hoy, con mandato, a defender esta institución, el Congreso de la Nación, que es del pueblo argentino”.

►TE PUEDE INTERESAR: Acompañada por Petri y con Sanz en primera fila, Bullrich presentó su libro "De un día para otro"