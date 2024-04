Escándalo entre Anabel Fernández Sagasti y un senador mileísta por una polémica frase

En esa línea, continuó: "Aquí estamos discutiendo el huevo y la gallina. Yo propongo que avancemos firmando dictamen y pongámonos a hacer el trabajo que no han hecho en cuatro años".

anabel fernandez sagasti.jpg La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria).

El repudio de Anabel Fernández Sagasti

Tras sus declaraciones, Fernández Sagasti lo cruzó fuertemente: "Estoy horrorizada y no podemos dejar pasar esto. Lo digo como mujer y senadora, parte de una institución de la democracia. Tengo el desgrabado de lo que acaba de decir este senador que se acaba de ir porque, además, es cobarde".

Y continuó: "No puedo entender que usted y todos los que estamos acá no advirtamos que está diciendo que Milei vino a violarnos para despertarnos. Conmigo no cuenten para dejar pasar esto como si nada sucedió".

"La verdad esto es una hipocresía total. Nuestro bloque no va a dejar que así como así se hable de que ‘nos vinieron a violar a todos los argentinos’. Se ve que nunca tuvo el miedo que lo sometieran sexualmente. Usted es un irrespetuoso", finalizó la mendocina, cercana a la ex presidenta Cristina Kirchner.