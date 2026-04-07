Anabel Fernández Sagasti negó haber tomado un crédito del Banco Nación en la gestión de Milei

El descargo de la camporista no tardó en llegar y desmintió de manera tajante que su crédito se le haya otorgado en la gestión del actual presidente.

Caputo apuntó a Anabel Fernández Sagasti por los créditos del Banco Nación

La primera piedra la arrojó el periodista Eduardo Feinmann en una interacción en X en la cual se mencionaba a Fernández Sagasti y a la diputada Julia Strada como supuestas beneficiarias de créditos. Tomado de ahí, el ministro Caputo ironizó con un mensaje político: “Dos votos inesperados para el presidente en 2027”.

Caputo escrachó a Sagasti por los créditos del Banco Nación

"Mi crédito es de 2018"

La respuesta de la senadora nacional por Mendoza fue inmediata. A través de sus redes sociales, negó haber accedido a financiamiento en el contexto actual y aclaró que el crédito al que se hace referencia data de 2018 y está declarado públicamente.

anabel fernandez sagasti Anabel Fernández Sagasti le pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, que se informe correctamente. Declaró que su crédito data del 2018.

“Antes de hablar, chequeá. Mi crédito es de 2018 y está en mi Declaración Jurada”, sostuvo. En ese mismo mensaje, acusó al ministro de difundir “fake news” para desviar la atención de la situación económica y lanzó una crítica directa: “En lugar de pedirle a los argentinos que la pongan en el banco, traé la tuya del exterior”.

Sagasti retrucó a Caputo por su crédito de Banco Nación

También apuntó contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de un escándalo político por la toma de créditos de la entidad crediticia y una posible falta a la ética por ser parte del gobierno actual.

Adorni quedó en el ojo de la tormenta por adquirir una propiedad valuada en U$S 250.000, lo que generó cuestionamientos sobre la coherencia con sus ingresos declarados. Aunque la Justicia investiga su patrimonio, Luis Caputo defendió la legalidad de los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios. Sin embargo, después le apuntó a dirigentes opositores.

Denuncias judiciales y defensa del Gobierno

El cruce se da en paralelo a un frente judicial abierto por los créditos del Banco Nación. El gobierno enfrenta al menos dos denuncias penales que buscan determinar si existieron irregularidades o beneficios indebidos para funcionarios y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza.

Una de las causas quedó en manos del juez Daniel Rafecas y apunta a posibles delitos como administración fraudulenta y abuso de autoridad. Otra investigación, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, amplía el foco hacia funcionarios y legisladores que habrían accedido a los préstamos.

Entre los nombres mencionados en las denuncias figuran economistas y dirigentes cercanos al oficialismo, en un nuevo conflicto que tiene sin descanso a Javier Milei y a su hermana Karina, tras el viaje a Nueva York en el que Manuel Adorni fue acompañado por su esposa.

La postura oficial

El Ejecutivo sostiene que los créditos fueron otorgados dentro del marco legal y sin privilegios. En esa línea, responsables del directorio del Banco Nación remarcaron que las operaciones cumplen con los requisitos habituales, incluyendo garantías hipotecarias y codeudores.