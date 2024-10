Anabel Fernández Sagasti apuró a Kicillof para que apoye a Cristina Kirchner en las elecciones del PJ

"No sé cómo entre Cristina y (Ricardo) Quintela no sabe a quién elegir. Me imagino que no es a Quintela, pero no lo ha dicho", dijo en AM 530.

La mendocina es apoderada de la lista Primero La Patria junto a Teresa García (senadora bonaerense) y Gustavo Arrieta (parlamentario del Mercosur), que lleva como candidata a la presidencia del PJ a Cristina, quien buscará ocupar dicho cargo por primera vez, en las elección que enfrentará al gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela.