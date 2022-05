Amalia Granata pidió por la vuelta del servicio obligatorio militar y desató la polémica

A su parte, la militante de las dos vidas contó sus vivencias en un viaje que realizó por Israel, donde la "colimba" es obligatoria para mujeres y hombres.

Amalia-Granata-.jpg "Encaminaría la conducta de los jóvenes en el país", dijo la diputada.

"Me encantó el servicio militar obligatorio. Me parece fabuloso", insistió, y agregó: "La educación en Israel es modelo. Empecemos a tomar ejemplos de países que funcionan y no de Venezuela".

La diputada explicó por qué debería volver el servicio militar obligatorio

A la vez, Granata explicó que hace falta pensar el entrenamiento militar como "la formación de una conducta" para que los jóvenes "se levanten a las 6 de la mañana, estudien, hagan ejercicios y les enseñen un oficio".

"Tenemos cada vez más pobreza y chicos en la calle. Primero hay que generar una conducta, y con eso podes encaminarlos hacia esa conducta y darles otro estilo de vida", definió.

Para la diputada, el servicio militar permitiría encausar a los jóvenes en el estudio universitario: "El de las mujeres dura dos años y el de los varones dos años y medio. Cuando lo finalizan, se toman un año sabático para irse de mochileros y a los 23 arrancan la facultad".

También denunció la situación que se vive en la ciudad de Rosario acechada por las bandas narcos que azotan el perímetro.

amalia-granata.png Granata argumentó que hace falta pensar el entrenamiento militar como "la formación de una conducta".

"Vení a Rosario que hay guerra narco. Cada vez está peor. Hay balaceras y mueren personas todos los días. No hace falta ir a Ucrania para ver una guerra", describió.

Reapareció Aldo Rico y rechazó la vuelta del servicio militar obligatorio

Ante la polémica generada por la propuesta de Amalia Granata para reinstalar el servicio militar obligatorio, el ex teniente coronel Aldo Rico reapareció y rechazó la iniciativa, ya que subrayó que "las Fuerzas Armadas no son reformatorios".

"Las Fuerzas Armadas no son reformatorios: los cuarteles forman soldados para la guerra. No se puede desarrollar un instrumento militar para combatir la pobreza o reemplazar a los planes", sostuvo el ex intendente de San Miguel.

Aldo Rico en el desfile.

En diálogo con in Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en La990, el militar retirado opinó sobre la iniciativa de Granata y pidió preguntarse "cuáles son las necesidades de Defensa" en la actualidad.

