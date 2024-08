Álvaro Martínez propuso bajar a 12 años la edad de imputabilidad y no a 13 como dice el proyecto oficial

►TE PUEDE INTERESAR: El proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años ya está en el Congreso

Álvaro Martínez1.jpg Hubo diversas propuetas sobre la baja de la edad de imputabilidad.

Álvaro Martínez: "A los 12 años comprenden lo que está bien y lo que está mal"

El lujanino Martínez, que en marzo pasado abandonó su monobloque de La Unión Mendocina para pasarse a La Libertad Avanza tituló su proyecto, que mostró en redes sociales, como "Los delincuentes donde tienen que estar, tras las rejas".

"Presentamos en comisión el proyecto de Régimen Penal Juvenil. Este proyecto aborda dos temas abandonados por gestiones anteriores: justicia y seguridad, buscando que los ciudadanos vivamos tranquilos y con nuestros derechos garantizados", comenzó diciendo Álvaro.

Martínez analizó que "la delincuencia creció en los últimos años, por políticas criminales erráticas, por el abandono de la educación y políticas de liberación de presos".

Proponemos bajar la edad de imputabilidad. La ley actual (22.278) es de la dictadura y no respeta los derechos humanos Proponemos bajar la edad de imputabilidad. La ley actual (22.278) es de la dictadura y no respeta los derechos humanos

El libertario explicó: "Por eso decidimos buscar una alternativa. El proyecto establece 12 años como edad de responsabilidad penal, ya que a esa edad los jóvenes son capaces de comprender la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Contemplamos la intervención temprana del Estado, garantizando oportunidades de reinserción y reduciendo la reincidencia".

Y agregó: "Procuramos respetar los derechos y garantías de los jóvenes con un enfoque rehabilitador y no netamente punitivista. Además, evalúa delitos y gravedad individualmente, con medidas adaptadas a cada caso. Para asegurarnos que la pena sea acorde al delito y a la edad de quien los cometa. Es nuestra responsabilidad darles soluciones a los argentinos y proveer a la Justicia de las herramientas necesarias".

►TE PUEDE INTERESAR: Lourdes Arrieta mencionó a un cura del Verbo Encarnado de San Rafael como organizador de la visita a genocidas

El debate en Diputados

La discusión se desarrolló en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, y contó con las exposiciones de los diputados autores de los proyectos de ley.

El siguiente paso será una nueva reunión informativa para recibir a especialistas en la materia.

A fines de julio, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y establece una pena máxima de 20 años para adolescentes menores de 18 años.

La idea de la reunión informativa de este martes, según comentó al inicio del encuentro la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, era escuchar las miradas diversas de los autores de los distintos proyectos para ver si era posible compatibilizar esos aportes con la iniciativa del Gobierno.

El primer orador fue el oficialista Álvaro Martínez, autor de uno de los proyectos más severos, dado que propone reducir la edad de imputabilidad a los 12 años como en Brasil, México, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

cregimenpenaljuvenil.jpeg En los proyectos presentados este martes, un libertario mendocino pidió bajar a 12 años la edad de imputabilidad; el radicalismo a 14 y el PJ sostenerla en 16.

A su turno, la diputada de Buenos Aires Libre, Carolina Píparo, defendió la figura de "la reincidencia de los menores desde que son imputables", y definió a esta como "una herramienta de la política criminal que busca mayor rigurosidad con aquellos sujetos que más desprecian la ley".

"Cuando estos sujetos ya pasaron por experiencias punitivas y no pudieron capitalizar el tratamiento amerita por lo menos merituar los delitos que cometieron anteriormente para que no sigan accediendo a beneficios tales como la libertad condicional", opinó.

La bonaerense señaló que "este discurso viene siendo cancelado con la cuestión de la estigmatización" por parte de quienes se oponen a la baja de la edad de imputabilidad.

Para Píparo, "considerar la reincidencia es necesario aun más cuando el camino del delito empieza a más temprana edad porque si no esta conducta se termina consolidando y convirtiendo en un hábito, pero sobre todo se siguen sumando víctimas".

"Este es un debate que viene cancelado con diferentes etiquetas. Hace unos años el lema era ningún pibe nace chorro. Estoy absolutamente de acuerdo, pero la pregunta es qué hacemos cuando una persona elige el camino del delito. Debe ser tratado como tal, como un delincuente, incluso si es menor, porque mirar para el costado es una trampa", cerró.

►TE PUEDE INTERESAR: José Valerio opinó que bajar la edad de imputabilidad no solucionará los problemas de inseguridad

Desde el radicalismo propusieron bajar la edad de imputabilidad a los 14 años

Autora de otro de los proyectos, la radical Carla Carrizo se mantuvo firme en los 14 años como piso para empezar a discutir el nuevo régimen penal juvenil. "Esa es la primera diferencia con el gobierno", precisó, y agregó que "esta no es la Ley Bases, no es una ley de gobernabilidad sino "una ley de Estado que tiene que durar".

"La idea es no quedarnos cortos, porque hay que penalizar primero a los adultos que utilizan a los menores como carne de cañón para cometer delitos por los que ellos no quieren poner el cuerpo", enfatizó la porteña.

Desde el justicialismo pidieron que se mantengan los 16 años como edad mínima

Por Unión por la Patria (UxP), Natalia Zaracho pidió que se mantenga la edad de imputabilidad en 16 años, rechazó que se incorpore el criterio de la reincidencia para agravar las penas para menores, y defendió su proyecto de ley basado en la prevención y no en lo punitivo.

"En nuestro proyecto sostenemos que la edad tiene que quedar en 16. Claramente, la baja no garantiza que haya una política de seguridad. Quedó demostrado en que menos del 1% de los crímenes graves lo hacen los menores", resaltó.

Para darle fuerza a sus argumentos, la diputada cercana a Juan Grabois apeló a "los estándares internacionales de Derechos Humanos y las Convenciones del Niño".

"Esta es una discusión política. No nos mintamos. Me parece importante destacar el rol del Estado. No puede ser que la única opción que se le ofrezca a las pibas y pibes sea la cárcel", se quejó Zaracho.

Finalmente, el diputado de la UCR Manuel Aguirre expuso sobre su proyecto de ley que también fija en 14 años el piso de imputabilidad.

"Tenemos que analizar la madurez mental del chico, si tenía la capacidad mental de analizar lo que estaba haciendo. Si es maduro y entendió lo que estaba haciendo, recién entramos en la ley", señaló.

►TE PUEDE INTERESAR: La falsa dicotomía alrededor de bajar la edad de imputabilidad