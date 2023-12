Alfredo Cornejo y el Gato Oldrá, apasionados del Tomba, de cara a un sábado pleno de desafíos

cornejo-malvinas Alfredo Cornejo en la techada del Malvinas cuando juega el Tomba.

El mano a mano de Cornejo y el Gato Oldrá por Canal 7

- Gato, querido: un gran abrazo y éxitos mañana -comenzó diciendo el mandatario electo.

- Bueno, gracias Alfredo. Sé lo que sufrís. Como hemos estado juntos siempre, sé que va a ser así; también éxitos para vos, que te toca asumir como gobernador de Mendoza. Dios quiera que traigamos la victoria así Mendoza vive la final del torneo.

- Tenemos un problema, Gato. Mañana, a la hora del partido, doy el discurso en la Legislatura. Me voy a perder por primera vez esto y no puedo creerlo.

- Vas a tener que tener una radio cerca, jajaja. Y no vaya a ser que te atragantés con algún gol... jajaja

- Ojalá... Me encantaría -sonrió Cornejo, que prometió estar atento al partido del Tomba con Platense-.

Por último, reconoció al DT: "Has hecho un gran trabajo y sos un gran profesional y persona; además, me traés éxitos: cuando me deseaste éxito en las elecciones las gané jaja".

- ¿Viste que estaba bien orientado? -dijo Oldrá y se marchço a la espera de conquistar un triunfo en San Nicolás para traer felicidad al pueblo tombino y al fútbol mendocino.

