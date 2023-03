Alfredo Cornejo se codeó con Macri, Bullrich y Larreta en la mesa principal de una cena con expresidentes

En esa misma mesa estuvieron también los dos presidenciables del PRO: Patricia Bullrich, a quien Cornejo sigue y respalda, y Horacio Rodríguez Larreta, que pasó primero por la otra cena y se quedó algunos minutos en la mesa principal en el Goldencenter.

Otro de los mendocinos que estuvo en el encuentro con los expresidentes Sebastián Piñera (Chile), Felipe Calderón (México) y Jorge Quiroga (Bolivia) fue el radical Ernesto Sanz.

mauricio macri patricia bullrich.jpg Patricia Bullrich se sentó al lado del expresidente Mauricio Macri. También compartió la mesa Alfredo Cornejo.

Alfredo Cornejo en la cena de la Libertad

"El cambio profundo que requiere el país debe estar acompañado de una narrativa clara, con los valores de la libertad como uno de sus ejes", dijo Alfredo Cornejo después de asistir a la gala de la Fundación Libertad.

Allí se fotografió en la mesa con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, como buscó. También salió en la imagen, amplia, Rodríguez Larreta con quien -dicen algunas crónicas bonaerenses- evitó fotografiarse en la cena de Cippec. En aquel encuentro del círculo rojo de la Argentina también estuvo el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez.

También estuvo el líder de Libertad Avanza, José Luis Espert, quien confirmó que ha mantenido reuniones con Cornejo pensando en el armado de un gran frente opositor al kirchnerismo.

Entre las figuras destacadas de la noche estuvieron la vicepresidenta de Uruguay, Beatríz Agrimón; la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo; el senador y exjuez de Brasil, Sergio Moro y el ministro de Economía de Ecuador, Pablo Arosemena.

Omar De Marchi también pasó por las dos cenas

El diputado nacional Omar De Marchi, líder del PRO mendocino, aunque en conflicto interno en Cambia Mendoza, también pasó por las dos cenas que convocaron a buena parte de la política nacional. Según indicaron desde su entorno, compartió momentos con el expresidente Mauricio Macri, la figura con la que cada asistente buscó intercambiar palabras.

Luis Petri, precandidato a gobernador, de hecho, posó con Macri, a quien agradeció por su gesto de renunciar a la precandidatura a presidente: "Le dio al país un ejemplo de grandeza, liderazgo y compromiso con la República", dijo.

Luis Petri Mauricio Macri.jpg Luis Petri y Mauricio Macri, la gran figura de la noche de la Fundación Libertad.

Guillermo Mosso, quien acompaña la precandidatura de Bullrich desde Mendoza, fue otro de los presentes. La concejala Sol Salinas, del PRO "cornejista" se mostró, según dijo, "del lado correcto".

sol salinas Cornejo.jpg Sol Salinas, la concejala del PRO mendocino que escala de la mano del radical Alfredo Cornejo.

"Con grandes referentes nacionales e internacionales, trabajamos en una agenda conjunta, ponderando los valores de democracia y libertad que son el motor para el crecimiento y el desarrollo de nuestros países", aseguró por redes.

Espert confirmó reuniones con Cornejo para una mega PASO opositora

En la cena de la Libertad, en la que hubo destacadas personalidades de la política iberoamericana y se ponderó la lucha contra el populismo, también estuvo el diputado nacional José Luis Espert de Avanza Libertad.

Tras ella, reveló a los medios que se encuentra negociando con dirigentes de Juntos por el Cambio para "armar una mega PASO opositora" de cara a las elecciones de este año.

"Estamos empezando a conversar para la conformación de un nuevo espacio opositor, una nueva alianza donde el liberalismo forme parte; un hecho histórico", sostuvo.

"No solo sería una mega PASO opositora al kirchnerismo sino que estamos viendo la posibilidad de que el liberalismo forme parte de una nueva alianza o un nuevo espacio opositor al kirchnerismo para que no solo sea derrotado, sino para que además, no vuelva nunca más y eso dependerá de las reformas económicas que tomemos", precisó.

Y destacó que ya se ha "reunido con los principales referentes" como "Macri por supuesto, y con Bullrich, Rodríguez Larreta, Cornejo, Morales".