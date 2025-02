Alfredo Cornejo reveló que para terminar casas el Gobierno puso los fondos que no aportó Nación

Casas del IPV en Santa Rosa.jpg En Santa Rosa fueron entregas 47 viviendas de dos barrios.

Alfredo Cornejo y la inversión en viviendas

El titular del Ejecutivo provincial destacó que "hoy, 47 familias de Santa Rosa recibieron las llaves de su casa, construidas a través del programa Mendoza Construye del IPV, junto con el municipio".

Era una obra nacional que el Gobierno de Mendoza decidió completar tras quedar paralizada

"Desde la Provincia seguimos invirtiendo en soluciones concretas y crédito accesible, dentro de nuestras competencias. Vamos a seguir trabajando junto a los municipios, que deben acompañar con urbanización y servicios, para generar más oportunidades para los mendocinos", agregó Cornejo.

Embed - Alfredo Cornejo entregó casas en Santa Rosa

Cornejo hizo hincapié en que “el Gobierno de Mendoza, a través del IPV, puso los fondos para terminar estos barrios ante la ausencia de recursos nacionales. No pudimos hacerlo en los tiempos previstos, pero avanzamos rápidamente desde que asumimos el compromiso y logramos una buena calidad de construcción y terminación".

También dijo: "En Argentina, para el 90% de las personas que no nacieron en una cuna de oro, la única manera de lograrlo es con la asistencia del Estado. Quienes hoy reciben sus viviendas forman parte de ese 90%, porque el sistema bancario no les ofrece un crédito para construir o comprar”.

Hace años que en Argentina no hay crédito masivo para la vivienda. El crédito lo obtiene solo quien, paradójicamente, no lo necesita porque califica para ello. Ojalá el país vuelva a contar con un sistema que permita a las personas acceder a préstamos hipotecarios a largo plazo, con tasas de interés razonables, sin depender exclusivamente del Estado. Pero mientras esto no suceda el Gobierno provincial y los municipios deben seguir trabajando juntos para reducir el déficit habitacional

Casas del IPV en Santa Rosa1.jpg Calefones solares en las casas del IPV.

El agradecimiento de Flor Destéfanis

La intendenta Flor Destéfanis agradeció al Gobierno provincial y manifestó: “Retomar el programa nacional que se detuvo y que el IPV haya decidido seguir invirtiendo también es algo que debemos celebrar”.

Alfredo Cornejo, la intendenta y demás autoridades recorrieron los barrios que fueron entregados este miércoles en Santa Rosa.